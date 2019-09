Arizonai Orbán-simogató

Szeptemberben új, a magyar kormányt érő kritikákat cáfolni igyekvő kongresszusi határozattervezetet készül beterjeszteni Paul Gosar republikánus képviselő – írja a Phoenix New Times.

Az arizonai politikus hazafinak nevezi Orbán Viktort , olyan ország vezetőjének amely kitűnően példázza a nyugati civilizáció, a demokrácia, a szuverenitás és az önrendelkezés értékeit. Gosar arról igyekszik meggyőzni a Trump adminisztrációt, hogy támogassa Orbán kormányát. Az Insight Hungary című hírlevél korábban azt írta, hogy ez a lépés válasz egy korábbi, kétpárti határozattervezetre, amelyet Alcee Hastings floridai és Marcy Kaptur ohio-i demokrata képviselővel közösen a dél-karolinai republikánus Joe Wilson nyújtott be. Ebben a demokratikus intézmények és a civil jogok magyarországi gyengülése ellen emeltek szót. Gosar szinte szóról szóra visszhangozza a magyar kormánypropagandát, miszerint "Magyarországnak joga van megvédeni a külső hatásoktól a kultúráját, a nyelvét és a határait" – illetve visszatérően védeni próbálja a bevándorlásellenes, nacionalista narratívát. Azt is kijelenti, hogy Orbán "rendkívül Putyin-ellenes". Ez már csak azért is meglepő állítás, mivel a magyar kormányfő rendszeresen találkozik az orosz elnökkel. Az arizonai politikus dicséri Donald Trumpot is, aki Bill Clinton óta az első amerikai elnökként fogadta Orbánt. (A magyar kormányfő 2001-ben csak Dick Cheney alelnökig jutott, bár rövid időre csatlakozott hozzájuk George W. Bush elnök. Orbán 2001 decemberében újabb találkozóban reménykedett, de a 2002-es választások előtt már nem hívták meg Washingtonba.) Gosar a tervezettel Steve King iowai képviselő nyomdokaiba lép. Utóbbit januárban valamennyi képviselőházi bizottságból visszahívták , miután kétértelműen fogalmazott a fehér felsőbbrendűséget illetően. King már 2018-ban lobbizott egy Trump-Orbán találkozóért. Gosar egyébként több szempontból is fura figura: azt állította, hogy az erőszakba torkolló charlottesville-i neonáci tüntetést Obama támogatói és Soros György szervezték, a magyar származású filantrópot pedig náci kollaboránsnak nevezte. Abban is hisz, hogy Barack Obama hamisította a születési dokumentumait. A klímaváltozásról sincs sokkal tájékozottabb véleménye: úgy véli, hogy a globális felmelegedés áltudományos maszlag. Nagy kritikusa Ferenc pápának, aki szerinte liberális politikusként viselkedik, ezért úgy is kell kezelni. Ha mindez nem lenne elég, további érdekesség, hogy a tavaly őszi választáson Paul Gosar nem kevesebb, mint hat testvére vállalt szerepet a republikánus politikus demokrata párti ellenfelének kampányfilmjében. Igaz, választókörzetében ennek ellenére is megkapta a voksok 68 százalékát.