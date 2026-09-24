Zelenszkij kemény választ kér az amerikaiaktól az orosz rakétacsapások miatt, a Trump-adminisztráció meghívta Putyint a Miamiban tartandó G20-csúcsra

Az ukrán elnök amerikai törvényhozókkal tárgyalt New Yorkban, miközben újra orosz ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben. Nem sokkal azután, hogy az ENSZ-ben a háború deeszkalációjára szólított fel, Zelenszkij sürgette Washingtont, vezesse be az Oroszország és támogatói ellen jóváhagyott szankcióit, és biztosítson elfogó rakétákat Kijevnek.