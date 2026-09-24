Az ukrán elnök amerikai törvényhozókkal tárgyalt New Yorkban, miközben újra orosz ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben. Nem sokkal azután, hogy az ENSZ-ben a háború deeszkalációjára szólított fel, Zelenszkij sürgette Washingtont, vezesse be az Oroszország és támogatói ellen jóváhagyott szankcióit, és biztosítson elfogó rakétákat Kijevnek.
Mamdani pontosan tisztában van a liberális nagypártra gyakorolt „sokkszerű” hatásával.
Az amerikai képviselőház nyugalmazott elnökét egy németországi katonai kórházba szállították át. A luxemburgi hivatalos úton tartózkodó delegáció szóvivője közölte, a demokrata politikus a beavatkozás után jobban van.
Nancy Mace, a dél-karolinai republikánus képviselő asszony hétfőn törvényjavaslatot nyújtott be a washingtoni kongresszus házszabályának módosítására, amelynek elfogadása esetén a képviselőház tagjai ezentúl kizárólag biológiai nemük szerinti mosdót használhatják majd.
Szombaton 311:112 arányban fogadták el a már 2023 december óta heves vitákat kiváltó törvényjavaslatot. Simán átment Izrael támogatása is.
Szeptemberben új, a magyar kormányt érő kritikákat cáfolni igyekvő kongresszusi határozattervezetet készül beterjeszteni Paul Gosar republikánus képviselő – írja a Phoenix New Times.
Levélben tiltakoztak az amerikai képviselőház antiszemitizmus elleni harcért felelős kétpárti munkacsoportjának vezetői Orbán Viktor miniszterelnöknél Hóman Bálint emlékművének megépítése ellen - közölte helyi idő szerint vasárnap a New York-i központú Zsidó Távirati Iroda (JTA).