329,95 forinton az euró

Az Orbán-kormány alig leplezi, hogy az önkormányzati választásokra gyorsította fel a szociális tüzelőosztást.

Kedden legalábbis a témában tartott sajtótájékoztatón arra a kérdésünkre, hogy a kedvezményezettek mikor juthatnak legkorábban a megítélt mennyiséghez, Pogácsás Tibor, az illetékes Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára úgy vélte: ha a tüzelőt a helyhatóságok még az önkormányzati választás előtt ki kívánják osztani, ez akár szeptember végéig is lebonyolítható. Megjegyzendő: eddig rendre később – tavaly például október 10-én – indult az akció. A korábbi indulást júniusban az államtitkár azzal indokolta, hogy ilyenkor szárazabb a fa. A keret idén is 5 milliárd forint, erre 8 milliárdnyi igény érkezett, s mind a 2358 jelentkező település nyert. Túlnyomó többségük kemény lombos tűzifára kap pénzt, de 252 helyhatóság barnakőszenet, 41 pedig lágy lombos tűzifát oszthat. A tárca korábban 180-200 ezer kedvezményezett háztartást becsült, az állami erdők pedig 226 ezer köbméteres igényre számítanak. Ebből jogosultként valamivel több mint egy köbméteres átlag adódik. Pogácsás Tibor ezt nem kívánta kommentálni, mondván: a forrást településenként ítélik meg, az aktív korú lakosság és a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aránya szerint. A helyi viszonyoknak megfelelő kiosztási szabályok megalkotása ugyanakkor már a helyhatóság dolga. Mindazonáltal kevés panaszt kapnak. Ötezer fősnél nagyobb település továbbra sem pályázhat: esetükben más források állnak rendelkezésre – szögezte le az államtitkár. Pogácsás Tibor kérdésünkre rögzítette: a civil bírálatok ellenére nem változtatnak az elosztási elveken, nem növelik többszörösére a keretet és változatlanul támogatják a (rendkívül környezetszennyező) lignit kiosztását is. Önkormányzati feladatellátásra 266 település számára további 5 milliárdot is megítéltek – hangzott el a tájékoztatón.