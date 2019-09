Senki sem élte túl a kaliforniai hajóbalesetet, 34-en égtek halálra

Heten biztosan meghaltak, de mindenki a bahamai áldozatok számának emelkedésére számít. Az ENSZ szerint legalább 61 ezer embernek van szüksége azonnali élelmiszer-segélyre.

A meggyengült Dorian hurrikán már Florida felé halad, de előtte a Bahamák több szigetén végzett hatalmas pusztítást. A vihar a Bahama-szigetek 29 lakott szigetének csaknem mindegyikén végigsöpört, de elsősorban az északi területeket sújtotta, ahol még ötös erősségű hurrikánként csapott le a vidékre.



Az ENSZ szerint az ott élőknek átfogó humanitárius válsággal kell szembenézniük.

A világszervezet kedd este közzétett adatai szerint legalább 61 ezer embernek van szüksége azonnali élelmiszer-segélyre.

A Great Abaco-sziget egy része teljesen víz alá került, míg a Nagy-Bahama-szigeten lévő Freeport városát és a New Providence szigetén található fővárost, Nassaut összedőlt házak romjai, törmelékek, utcákon heverő kicsavart fák és elárasztott utcák jellemzik. Nassau nemzetközi repülőtere szintén vízben áll. "Apokaliptikus, ami itt van, mintha szőnyegbombázással pusztítottak volna ki mindent" - nyilatkozott az NBC-nek Lia Head-Rigby amerikai segélymunkás, aki az első mentőcsoportok egyikével utazott a szigetre. A CNN hírtelevíziónak Brandon Clement segélymunkás nyilatkozta:



még azok a házak is kártyavárként dőltek össze, amelyeket az új előírásoknak megfelelően - viharokra és hurrikánokra számítva - speciális megerősítéssel húztak fel.

Az amerikai híradások túlélőket is megszólaltatnak. Egy férfi Freeportban sírva mondta el a riportereknek, hogy őt ugyan sikerült megmenteni, de a felesége a szeme láttára fulladt a heves esőzés okozta áradatba. Egy másik férfi arról beszélt: látta, hogy a bátyja egy faágba kapaszkodva várja a mentőket, miközben a feleségét elsodorja a víz.

Bár Hubert Minnis kormányfő kedd esti sajtótájékoztatója szerint eddig a vihar hét halálos áldozatáról tudnak, politikusok, szakemberek és helybéliek egyaránt az áldozatok számának növekedésére számítanak. "Nehéz napok és hónapok várnak népünkre és országunkra" - hangsúlyozta Minnis, aki megjegyezte azt is, hogy a Dorian a Bahama-szigetek történetében példátlan pusztítást végzett.

Mivel a Bahamai Közösség perszonálunióban áll az Egyesült Királysággal, a legtöbb segély egyelőre onnan érkezik. II. Erzsébet királynő kedden azt nyilatkozta: "sokkolta és elszomorította" őt a hurrikán pusztítása. A brit királyi haditengerészet egyik hajója már hétfőn a Bahamák felé tartott, fedélzetén helikopterrel, speciális szállítójárművekkel és segélyekkel. Ugyanakkor az amerikaiak is megkezdték már a segélyezést. Több egyházi és civil szervezet indult útnak, s az amerikai Vöröskereszt ivóvizet, élelmiszer-csomagokat, takarókat tartalmazó segélyszállítmányt indított az ország már megközelíthető vidékeire.

Floridának szerencséje lehet

A Dorian hurrikán várhatóan elhalad majd Florida partjai mentén, a félszigettől nagyobb távolságra - jelentette helyi idő szerint kedden későn este az amerikai Országos Hurrikán Központ. A hurrikán kedden éjjel a floridai partoktól mintegy 170-180 kilométernyire haladt nagyon lassan, Cape Canaveraltől északi-északnyugati irányban, a georgiai partvidék felé. A meteorológusok azt valószínűsítik, hogy a Dorian szerdán a dél-karolinai Charlestonban ér partot.

A szakemberek és a politikusok mindazonáltal arra figyelmeztetik a floridaiakat, hogy a vihar - bár nem közvetlenül sújtja őket - veszélyes, 2-3 méter magasra is felkorbácsolhatja a part menti vizeket.

A Dorian kedden este változatlanul kettes erősségű hurrikán volt, de a miami hurrikán központban nem zárták ki, hogy ismét felerősödhet hármas erősségűre. A szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) kedd este már elsősorban Észak-és Dél-Karolinára összpontosította figyelmét és erőforrásait.

A Fehér Ház közleményben tudatta, hogy Donald Trump amerikai elnök aláírta a rendkívüli állapot kihirdetését Észak-Karolina egész területére is, ezzel lehetővé téve, hogy az állam jelentős szövetségi forrásokhoz juthasson. Floridában, Georgiában és Dél-Karolinában már érvényben van az elnök által is kihirdetett rendkívüli állapot. Floridában - annak ellenére, hogy a vihar várhatóan nem sújtja közvetlenül az államot - érvényben van az egyes part menti megyékre kihirdetett kötelező evakuálás is.