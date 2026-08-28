Nem politikai akcióról, hanem segélykiáltásról van szó – állítják a kezdeményezők.
Nem igaz, hogy a térítésmentes állami fogászati ellátás könnyen elérhető, gyakran heteket kell várniuk a betegeknek – ezért is indít újabb akciót Nagy Ákos keszthelyi fogorvos.
Százezrek ellátása már most is veszélybe került - a MOK a tavaszi átalányfinanszírozás visszaállítását szorgalmazza.
Összefogtak a nyíregyházi fogorvosok, megszervezték a sürgősségi ellátást. Örült ennek, szemlét is tartott a fideszes városvezetés meg az állami fenntartó – védőfelszerelést viszont nem adnak.
Kásler Miklós októberben jelentette be, hogy minisztériuma még a tavalyi évben megemeli a közfinanszírozott fogászatoknak járó rezsitámogatást.
Idén egyszeri kiegészítő juttatást, a jövő évtől pedig havi fix díjemelést kapnak az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosok - jelentette be az emberi erőforrások minisztere hétfőn egy olyan sajtótájékoztatón, ahová ismét csak a kormányzati médiát engedték be.
A térítésmentes ellást nyújtó fogorvosok mintegy fele ment „szabadságra” hétfőtől, mert a biztosító a kezelésekért annyit sem fizet, mint amennyibe az anyag kerül.
Éppen a hétfőn kezdődött országos fogorvos-tiltakozás idején érezték azt a soproni hivatalok, hogy ellenőrizni kell a rendelőket.
A tárca szerint „leginkább csak politikai kampánycélokat szolgál” a demonstráció.
Hiába fogadta el pénteken 19:3 arányban a kamara fogorvosi tagozata az államtitkár javaslatát, a tiltakozó akcióra készülők kitartanak a demonstráció mellett.
A hétfői, két hetes fogorvosi demonstráció előtti utolsó pillanatban többlet finanszírozást ajánlott a kormány az alapellátóknak.
Szeptemberben két hétig csak sürgősségi ügyeletet látnak el a rendelőkben.
Megint leállhatnak a lakosságnak térítésmentes ellátást nyújtó fogászati rendelők, mert a kormány nem tartotta be az ígéretét – tudta meg a Népszava.
Az orvosi kamara fogorvosi tagozatának ötoldalas levelére csak egy összegzést kapott arról, mi történt az elmúlt évben. A jövő évi költségvetésben nem szerepel a megígért plusz támogatás.
Uniós rendelkezés szerint júliustól tilos amalgámmal tömni a terhesek és a 15 éven aluliak lyukas fogait.
A fogászatokon is megjelentek a várólisták, de vannak, akik még késve sem juthatnak hozzá a számukra szükséges fogmentő kezeléshez. A szakma intézkedéseket vár az új kormánytól.
Még tart az egyeztetés arról, hogy pontosan mikor – még most márciusban, vagy csak április elején – fizetik ki a háziorvosoknak és az alapellátó fogorvosoknak a rezsitámogatás újabb 130 ezer forintját – tudta meg a Népszava.
Kerüli a kormány a feszültséget a fogorvosokkal, így a választások előtt márciustól ők is kapnak havi 130 ezer forintos rezsi kiegészítést.
Sok helyen, köztük jobboldali vezetésű településeken is lenyúlták az alapellátó fogorvosoknak szánt hárommillió forintos támogatást – értesült a Népszava.
Önálló szakmai kamarát szeretnének az alapellátó fogorvosok – tudta meg a Népszava. Az orvosi kamara tagdíjemelési terve ugyanis „kiverte a biztosítékot” az alapellátó fogorvosoknál is.
Egyszeri, de nagyobb támogatással csendesítené le a kormány a közellátásban dolgozó fogorvosokat, akik egyre hevesebben tiltakoznak a finanszírozási rendszer hibái ellen.
Nyílt levélben tiltakoznak a fogorvosok a 97-ik Kormányinfón Lázár János miniszter mondatai miatt. A politikus csütörtökön a Magyar Nemzet újságírójának kérdésére azt találta mondani: kétféle fogorvos dolgozik Magyarországon, magán fogorvosok, és állami feladatot ellátók. Az állami feladatot ellátók, illetve közalkalmazottak száma rendkívül csekély.
Balhé nélkül ért véget szerdán az első, háromnapos fogorvosi tiltakozó akció. „A betegek szolidárisak, a polgármesterek együttérzők voltak mindvégig a demonstráció ideje alatt" – összegezte a tanulságokat Nagy Ákos keszthelyi fogorvos, az akció szervezője.
Várhatóan az ország délnyugati sarkában lesz a leglátványosabb a fogorvosok hétfőn kezdődő tiltakozó akciója. Csaknem 2800 közfinanszírozott praxisból 700-ban vállalták, hogy három napon át csak a sürgős beavatkozásokat végzik el a tb-támogatott rendeléseken. Minden egyéb fogászati problémákkal a magánrendelőkben kérhet ellátást.
Nyolcmilliárdos tartalékot szabadít fel az egészségügyi kormányzat: számos szakterület örülhet, de a fogorvosok megint kimaradtak.
A jelenlegi praxisra jutó összeg dupláját követelik az alapellátásban dolgozó fogorvosok az egészségügyi kormányzattól. Ha nem kapják meg, akkor "lassító sztrájkba” kezdenek és csak a sürgős eseteket látják el – tudta meg a Népszava.