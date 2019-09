Polt Péterrel tisztázná az OLAF igazgatója a rengeteg korrupciógyanús ügyet

Harmadszor is elhalasztják Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő alelnökké választását az Európai Parlament állampolgári jogokkal, bel- és igazságügyekkel foglalkozó szakbizottságában. A testület elnöke az Európai Néppárt (EPP) kérésére döntött úgy, hogy törli a szavazást a szerdai ülés napirendjéről.

Hidvéghinek és a Fidesznek nagy az ellentábora a jogállamiság kérdéseivel is foglalkozó grémiumban. Az EPP ezért attól tart, hogy ha a magyar politikus elbukik a választáson, akkor a kereszténydemokraták elbúcsúzhatnak az alelnöki széktől a fontos testületben, mert a hely egy másik politikai csoporté lesz. A néppárti frakció megosztott, egyes tagjai támadják, mások támogatják a magyar pártot, amely egyelőre ragaszkodik Hidvéghi Balázs jelöléséhez. Rajta kívül nincs is fideszes tagja a szakbizottságnak, a póttag Járóka Lívia nem kerülhet be az elnökből és a négy alelnökökből álló irányító testületbe. Név nélkül nyilatkozó, és a néppárti döntéshozatalt jól ismerő parlamenti informátoraink szerint a frakcióban intenzív tárgyalások folynak arról, hogyan lehetne feloldani a patthelyzetet. Szerintük a parlamenti és bizottsági vezető helyek elosztásának szabályai indokolják, hogy a népes Fidesz-delegáció tagjai betölthessenek ilyen tisztségeket. Ugyanakkor ezt nem mindenki nézi jó szemmel az EPP-ben, a balliberális oldalon pedig kifejezetten erős Szájer Józsefék ellentábora. Forrásaink nem kívántak találgatni arról, hogy mikor és milyen döntés születhet. A választásnak nincs határideje, a szakbizottságok egy-egy alelnök híján is működőképesek. Az EP alkotmányügyi bizottságában is választás előtt áll a néppárt: kit indítson alelnöknek Trócsányi László lemondása után. A Fidesz itt is ragaszkodik a pozícióhoz, ám Trócsányin kívül ebben a testületben sincs rendes tagja. Danuta Hübner, a bizottság EPP-s szóvivője lapunknak azt mondta: egyelőre nincs jelöltjük az európai biztosnak készülő magyar politikus helyére. Az Európai Parlament történetében gyakran előfordult, hogy a demokratikus frakciók megakadályozták radikális képviselők pozíciókhoz jutását. A nagy pártok ezúttal is kordont vonnak a Demokrácia és Identitás nevű szélsőjobb frakcióban ülő képviselők köré, akik emiatt hiába pályáznak tisztségekre, bár övék az ötödik legnagyobb politikai csoport. A képviselő-testület egyik meghatározó erejét alkotó, tekintélyes Európai Néppártnak eddig nem kellett szembenéznie hasonló megszégyenítéssel. A különböző szakbizottságok vezető tisztségeire jelölt öt fideszes EP-képviselő közül eddig csak ketten értek célba: Deutsch Tamás és Gál Kinga. Hidvéghin és Trócsányin kívül még Bocskor Andrea vár alelnöki posztra. Róla szeptember végén szavazhat a kulturális bizottság, miután egyszer már elhalasztották a megválasztását.