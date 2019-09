Van már mobiljegy, csak épp alig lehet használni (videó)

Először tartanak meghallgatást a magyarországi jogállam helyzetéről az EU miniszteri tanácsában. A jelek szerint a kormány ideges.

Varga Judit igazságügyi miniszter még a hét elején találkozót kezdeményezett Frans Timmermans-szal, az Európai Bizottság első alelnökével, hogy a Magyarországgal szemben tavaly elindított 7. cikkelyes eljárás szeptember 16-ikán esedékes következő fordulójáról érdeklődjön. A soros finn EU-elnökség javaslatára a tagállamok miniszterei ekkor tartják az első meghallgatást a magyarországi jogállam és demokrácia helyzetéről. A hétfői megbeszélésről Natasha Bertaud bizottsági szóvivő adott lapunknak rövid tájékoztatást. Ebből kiviláglik, hogy a bizottsági alelnök nem kívánta beavatni vendégét a részletekbe. A beszámoló szerint „a találkozón Frans Timmermans világossá tette, hogy a tartalmi kérdéseket magán a meghallgatáson fogják megvitatni a résztvevők.” Közölte azt is, hogy „az Európai Bizottság kérésre kész minden információt átadni a Tanácsnak, de egyedül ez a miniszteri testület illetékes a meghallgatás megszervezésére.” A 7. cikkelyes eljárást az Európai Parlament kezdeményezte 2018. szeptemberében. Azóta a huszonnyolcak csak kötetlen eszmecserét folytattak a témáról, ez lesz az első alkalom, hogy meghallgatást tartanak a magyarországi jogállam helyzetéről.

Információink szerint az ülést előkészítő szerdai megbeszélésükön a tagállami nagykövetek úgy döntöttek, hogy a parlamenti jelentésben felsorolt valamennyi problémás ügyet a tárgyalóasztalra teszik. A soros finn EU-elnökség azért javasolta a „széles merítést”, hogy az elkövetkező meghallgatásokon már könnyebb legyen egy-egy témát alaposan körüljárni. Az eljárással Magyarország is egyetértett. Emlékezetes, hogy a Judith Sargentini holland EP-képviselő által beterjesztett parlamenti állásfoglalásban a képviselők 12 pontban fogalmazták meg az aggályaikat, a választási rendszer működésétől a gazdasági és szociális jogokig. A Magyarországról szóló meghallgatás mellett, szeptember 16-ikán a miniszterek nyilvános vitát folyatnak a jogállam megerősítését célzó uniós lépésekről – tudtuk meg. Az EU soros elnökségét ebben a félévben betöltő Finnország képviseletében Anna-Maja Henriksson finn igazságügy-miniszter szerdán az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságában megerősítette, hogy a jogállam tiszteletben tartását elnökségi programjuk egyik legfontosabb céljának tekintik. A tárcavezető megismételte: Helsinki felkarolja azokat a javaslatokat, amelyek az uniós források kifizetését az alapjogok érvényesüléséhez kötnék a következő pénzügyi ciklusban. Soros elnökként komoly vitát szeretnének kezdeményezni a miniszteri tanácsban arról is, hogyan ássa alá a korrupció a jogállamot.