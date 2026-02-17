Jövő héten döntenek a tenderekről, de próba jelleggel már áprilistól elérhető lesz a metróvonalakon.
Újra nekifutna az e-jegyrendszer bevezetésének a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A reptéri 100E buszon és az kisföldalatti vonalán már elérhető érintésmentes kártyás fizetési – Pay&Go - e-jegy szolgáltatást terjesztenék ki egész Budapestre, illetve a város környéki Volán és HÉV-viszonylatokra.
Se pénz nincs, se felelőst nem keresnek tovább a sok milliárdos veszteséggel zárult e-jegy ügyében. A BKK akkori vezére most az Integritás Hatóságnál harcol a korrupció ellen.
Vitézy Dávid szerint a projekt bukását éppen az ő BKK-tól való kirúgása és csapatának félreállítása okozta.
A Budapesti Közlekedési Központ csak az előleget és kamatait kapja vissza.
A BKK hatalmas összeget követel a német cégtől.
Ősszel lehet az első tárgyalás a használhatatlan fővárosi elektronikus jegyrendszer miatt a beszállító elleni eljárásban. A Deák téri semmire se jó kapuk egyelőre maradnak.
Tovább nyúlik a használhatatlan fővárosi elektronikus jegyrendszer miatt a német beszállító ellen indított eljárás. 2023 helyett legkorábban 2024-re lehet ítélet.
Öt éve kerülgetjük a Deák téri metróállomáson felállított, semmire se jó beléptető kapukat és ez a hármas metró felújításának végéig így is marad.
Csak a választások után készül el a fővárosi korrupciós jelentés. A vizsgálóbizottság legutóbbi, múlt heti ülésén tárgyalt jegyrendszer-ügyben azonban máris meghökkentő kijelentések hangzottak el.
Pert indít a főváros a használhatatlan elektronikus jegyrendszer elúszott milliárdjai miatt.
A BKK egyszerre készül az új e-jegyrendszer kialakítására és az előző, kudarcos projekt miatti perre. Az utóbbin eddig súlyos milliárdokat bukott.
Azért akadt, aki jól járt a projekttel.
A villamosokon még nincs QR-kód, ami a mobilos jegyalkalmazás alapja lenne - de ott sem tudják mindig kezelni az e-jegyet, ahol elvileg június óta használatban van.
Tovább hízik a kisgömböc, a 4iG és az általa nemrég megvett T-Systems gyárthatja le a MÁV és a Volán e-jegyrendszerét is.
Több forrásból is úgy tudjuk: a szakmában kész tényként kezelik, hogy a 4iG Nyrt. a legesélyesebb a fejlesztés megvalósítására.
A Kálvin és a II. János Pál pápa téri megálló után a Keleti pályaudvari is megkapta az engedélyt.
Feljelentést tesz Tarlós István és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes az országos rendőrkapitányságon az elektronikus jegyrendszer (RIGO) ügy miatt – jelentette be a városvezetés a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén. Ugyanakkor a közgyűlés kormánypárti többsége leszavazta, hogy az ügyben vizsgálóbizottság alakuljon.
Bagdy Gábor a fővárosi bizonyítványt magyarázta, a fideszes polgármesterek a szocialistákat ekézték a bedöglött RIGO-projekt kapcsán. Hiába kerülhetett a kudarcos projekt közel 37 milliárd forintba, a főváros szerint nincs veszteség.
Szerződésszegés, lejárt határidők miatt szakíthatott a közlekedési társaság az e-jegyrendszert szállító német céggel.
Tavaly a BKK még azt ígérte, hogy 2018 elejétől végre valóban elindul a RIGO.
Először 2006-ra ígérték, de akár 2020-ig is elhúzódhat, mire bevezetik az elektronikus jegyrendszert Budapesten. Már ha egyáltalán működőképes lesz a rendkívül bonyolultra sikerült RIGO.
Összesen 150 millió forintot bukott a BKK és a T-Systems, mert pályázat nélkül fogtak hozzá az online jegyrendszer javításának.
Már nem dolgozik a T-Sytemsnél az a két felsővezető, aki a BKK botrányos e-jegyrendszeréért is felelt – írta a hwsw.hu.
A hallgatást választotta a T-Systems és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az online jegyrendszerük hibájára figyelmeztető, ám viszonzásul feljelentett és meghurcolt fiatallal szemben, akit végül a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) védett meg sikeresen. Megírtuk: hétfőn közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség a Népszavával, hogy bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a diák gyanúsítását.
Megszüntette a gyanúsítást a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) online jegy és bérletes szolgáltatásának a hibáira rámutató fiatallal szemben az ügyészség - derült ki az „etikus bűnöző” néven Facebook-profilt nyitott diák hétfői bejegyzéséből.
Szoros a kapcsolat a botrányos online jegyrendszert fejlesztő T-Systems és a BKK között: nemcsak közös munkatársuk van, ám a most előkerült szerződésekből úgy tűnik: az összecsapott jegyrendszerrel a BKK a T-Systemsnek egyengette a terepet.
A dark weben lehetnek már azok az adatok, melyeket a BKK-tól loptak el, így az eladásra kínált adatok eredeti tulajdonosai csalások áldozataivá válhatnak – írta meg a kormányközeli Magyar Idők.
Bár a nyomozás még más irányt is vehet – tudtuk meg a nyomozást felügyelő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségen. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy végül börtönbüntetés járna az etikus hekkerre.