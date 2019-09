Orbán újra előadta különös nézeteit a demográfiai kérdésekről és semmit nem tanult az elmúlt 10 év kudarcaiból

A III. Budapesti Demográfiai Csúcson mondott beszédet.

Államcélnak, kormányzati feladatnak nevezte az erőteljes demográfiai politika folytatását az MTI tudósítása szerint Orbán Viktor csütörtökön a III. Budapesti Demográfiai Csúcson, a Várkert Bazárban. A kormányfő régi vesszőparipája ("a migrációs megoldást távol kell tartani, nem lehet hozzájárulni egy lakosságcseréhez") mellett újjal is előhozakodott, "esztelen zöld érvelésnek" nevezte a Föld túlnépesedése miatti aggodalmat. A Fidesz régi tévedését még mindig nem belátva közölte azt a meggyőződését, hogy az emberek pénzért vállalnak gyereket. A családtámogatási rendszer eredményességében akkor érhető el a fordulópont, ha a gyermeket vállalók garantáltan jobb életszínvonalon élnek, mintha nem vállaltak volna gyermeket - tudatta a hallgatósággal. "Ezt a pontot keressük, ezt akarjuk elérni, itt fog átbillenni majd a magyar családtámogatási rendszer, de egyelőre még nem tartunk itt, ehhez még jó néhány év kitartó munkájára lesz szükségünk" - jelezte. A magyar családpolitika szellemi alapjai közé sorolta azt a meggyőződést, miszerint minden gyermeknek joga van apához és anyához, és hogy "a család és a gyermek nem más, mint a nemzeti közösség biológiai újratermelésének előfeltétele". A hallgatóság megtudhatta azt is, hogy a magyar modell alapja alkotmányos természetű, márpedig az alkotmányos alapok védenek meg a "családellenes bírósági döntésektől", valamint attól, hogy a gyakran "családellenes nemzetközi szervezetek, NGO-k, hálózatok behatoljanak a magyar államéletbe, döntéshozatalba". (Az MTI tudósításából nem derült ki, hogy példákat is hozott volna a családellenes bírósági döntésekre és a behatoló NGO-kra.)



Kitért arra is, hogy Magyarországon a családtámogatási juttatásokat össze kell kötni a munkavállalással, a gyermekeknek nyújtott támogatásokat pedig össze kell kapcsolni a szülői kötelességek teljesítésével. Nem véletlenül nem emelik már tíz éve a családi pótlékot, hiszen azt a naplopók is megkapják és még a végén a "nem kívánatos" elemek és rétegek szaporodnának. Nade van még egy feltétele ám a magyar demográfiai kormányzati politika sikerességének, mégpedig az, hogy a kereszténység visszaerősödjön Európában, és hogy "legyenek társak", mert "egyedül nem megy". Utóbbiról azt mondta: most vannak társak, ilyen például Szerbia és Csehország - amelyek elnöki, illetve kormányfői szinten voltak képviseltetve a konferencián -, továbbá "szurkolunk az osztrákoknak", és reményét fejezte ki, hogy "az olasz felfordulás is úgy rendeződik, hogy az végül is nekünk jó legyen, és ott is társakat kapjunk". (Tegyük hozzá: az olasz felfordulás rendeződött, Salvini elbukott, az előrehozott választás helyett a baloldal részvételével alakult új koalíció.) Megjegyezte: Európában, "a magas politikai szalonok világában" a magyar demográfiai politika céljáról - a 2,1-es termékenységi mutató eléréséről - 10-ből 9-en azt mondják, nem sikerülhet. De számos korábbi magyar intézkedésről is így nyilatkoztak: ilyen volt például az IMF "hazaküldése", a bankadó, a rezsicsökkentés, a multinacionális cégek megadóztatása, az arányos jövedelemadó, az egymillió új munkahely létrehozása 10 év alatt, a migránsok megállítása és a határkerítés építése - sorolta, úgy értékelve: "minden egyes, a magyar nemzet számára fontos célt, amit kitűztünk - hiába mondta 10-ből 9, hogy nem lehetséges -, végül mégiscsak elértük". Van honnan fejlődni: a világ legcsaládbarátabb kormányának 10 éves regnálása alatt soha nem látott mélységekbe zuhant a népszaporulat. Míg 2009-ben 96 442 gyerek született, 2018-ban 89 807. A helyzet idén sem javult, az év első hat hónapjában 2,1 százalékkal születtek kevesebben a tavalyinál.