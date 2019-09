Rossi: a szlovákok elleni meccs egész más szint lesz

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya jobb játékot remél a szlovákok elleni sorsdöntő mérkőzésen.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró ellen felkészülési mérkőzésen. Marco Rossi szövetségi kapitány alaposan felforgatott együttese Holender Filip góljával gyorsan megszerezte a vezetést Podgoricában, utána azonban nem sok értékelhetőt mutatott.



„Csalódott vagyok, mert figyelmetlenségekből kaptunk gólokat, ilyesmi nem történhet meg nemzetközi szinten, ehhez hasonló hibákat nem fogadok el egyetlen mérkőzésen sem – értékelt a lefújás után a magyar szövetségi kapitány. – A találkozó elején jól játszottunk, az utolsó tíz percet leszámítva több helyzetünk volt, mint a hazaiaknak, de amikor már kevesebb erőnk jutott a letámadásra, veszítettünk a lendületünkből. Ez a mérkőzés egyértelmű jelzéseket adott egyes játékosok teljesítményéről a nemzetközi szinten. Hárman debütáltak a csapatban, Gazdag Dániel jó meccset játszott, Sigér Dávid is jó munkát végzett, Ferenczi Jánosnak voltak ugyan nehézségei, de ő is büszke lehet arra, hogy bemutatkozhatott a válogatottban. Most már a szlovákok elleni mérkőzésre koncentrálunk, az a meccs egész más szint lesz. Az mindenképpen tanulságként szolgál az összecsapásból, hogy elegendő egyetlen kihagyás, elcsúszás a védekezésben ahhoz, hogy elveszítsük a mérkőzést” – tette hozzá Rossi.

A hétvégén további 15 Európa-bajnoki selejtező mérkőzést játszanak le Európa-szerte, ezek közül pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugálok szerbiai vendégjátéka tűnik a legérdekesebbnek. A luzitánok ugyanis rendesen beragadtak a selejtező a rajtjánál, két döntetlenjük van, míg a csoport az első helyen álló ukránok már tíz pontot szereztek. Észak-keleti szomszédaink ráadásul szombat este Litvániában lépnek pályára, ahonnan jó eséllyel három ponttal térnek majd haza.



A csoport harmadik helyén álló szerbek – akik Portugáliában pontot szereztek az Európa-bajnok ellen – egy hazai győzelemmel nagy lépést tehetnének a továbbjutás felé. Cristiano Ronaldóéknak azonban nem kell nagyon aggódniuk, lévén a Nemzetek Ligájában való kiemelkedő szereplésük miatt legrosszabb esetben pótselejtezőn jó eséllyel kijuthatnak a kontinensviadalra.