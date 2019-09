Kiderült, melyik az idei év fürdője

A pénteken átvonuló gyenge hidegfronttal indulva vasárnapig három front is nehezíti az időjárásra érzékenyek életét.

Péntektől változékonyra fordul az időjárás, vasárnapig három front is megnehezíti az arra érzékenyek életét. Több hullámban érkezik csapadék, és gyakran lesz erős a szél is. A hőmérséklet a csapadékos időszakokban az átlag alatt, a naposakban pedig annak környékén alakul. A reggelek továbbra is hűvösebbnek ígérkeznek, ami a kopásos jellegű ízületi bántalmak erősödésével, végtagfájdalmakkal, valamint megfázásveszéllyel is jár - – írta Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook-oldalán

Pénteken már reggeltől érezteti hatását az a gyenge hidegfront, ami csak lassan mozog kelet felé, így még szombaton is meghatározza a humánmeteorológiai helyzetet, elsősorban fej- és izomfájást, görcsöket okozva. A szombaton várható csapadék miatt az ízületi panaszok felerősödhetnek. A szeles időt nehezen tolerálókra is nehezebb napok várnak, a fejfájás mellett ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetnek. A gyerekeket is nyűgösebbé teheti a megerősödő légmozgás.

A változásra érzékenyek még vasárnap sem könnyebbülhetnek meg, mert kettősfront érkezik, így a tüneteik erősek maradhatnak. A hét utolsó napján egyrészt a keringési panaszok fokozódása várható, másrészt általánossá válik a fejfájás. Emiatt romolhat a teljesítőképesség, az alvás és ingerlékenyek is lehetünk. Mindezt tartósan nehéz elviselni, könnyen belefárad a szervezetünk – olvasható a Meteo Klinika oldalán.

A hirtelen elromló időjárás, a ború a hangulatra is átragadhat. Az allergiásoknak azonban jó hír, hogy a pollenterhelés átmenetileg csökken.