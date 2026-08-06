Vége a klasszikus nyaraknak, a belföldi turizmust is elintézi a klímaváltozás, de a gyógyvízkincsre alig építünk

Kiszáradó tavak, rekordalacsony dunai vízállás, egyre rövidebb, hektikus strandszezonok – teljesen új helyzet előtt állunk. A gyógy- és termálvízkincsre épülő turizmus nagy lehetőség, de a szektor támogatása régi adósság az állam részéről. Közben a fürdőgyógyászati kezelések is elsorvadnak.