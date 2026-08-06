Kiszáradó tavak, rekordalacsony dunai vízállás, egyre rövidebb, hektikus strandszezonok – teljesen új helyzet előtt állunk. A gyógy- és termálvízkincsre épülő turizmus nagy lehetőség, de a szektor támogatása régi adósság az állam részéről. Közben a fürdőgyógyászati kezelések is elsorvadnak.
A néhány napos kánikula megtölti a strandokat, a kitartó forróság azonban már visszafogja a vendégforgalmat.
Az energiaárak emelkedése miatt idén a szokásosnál később is nyit a strandok többsége.
Egyre többeknek megfizethetetlen a fürdőzés, noha a brutális rezsiköltség emelkedésnél szerényebb mértékben, drágulnak a belépőjegyek. Az áfakedvezményért és a fürdőgyógyászat állami támogatásának növeléséért tovább lobbiznak – mondta a Népszavának Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
A létesítmény 2025 októbertől zár be átmenetileg, és várhatóan 2028-ig nem lehet majd látogatni.
Pedig a közölt adatok szerint a fürdőknek és a turizmusnak amúgy sincs oka panaszra.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket.
És ebben már a kedvezmények is benne vannak.
Rövidtávú befektetésnek tűnnek azok a fürdőberuházások, amelyek a Romániából érkező vendégekre épülnek, mert az ő számuk gyorsan megcsappanhat.
A kormány növekedési és versenyképességi kabinetjének egyik munkaanyaga taglalja az önkormányzati tulajdonú létesítmények kisajátításának a lehetőségét.
Miközben a fideszes vezetésű Székesfehérvár 80 millió forintos állami gyorssegélyt kapott uszodája megmentésére, addig Miskolcon magánvállalkozásoknak kell összeadniuk a pénzt, hogy ne kerüljön lakat a miskolctapolcai barlangfürdőre.
Országszerte húzzák le teljesen vagy részlegesen a rolót a turisztikailag fontos városok intézményeiben, fürdőkben, hotelekben.
A cég állítása szerint a Miskolc Holding Zrt. és a Miskolci Paktum Iroda bevonásával próbál új állást találni az elbocsátott dolgozóknak.
Annak ellenére, hogy az energiát a fővárosi cég is sokszoros áron kapja, az orosz vendégek elmaradása pedig 15 százalékos kiesést jelent.
Az energiaárak elszállása mellett a vendégek száma is visszaesett.
Barlangban fürödni Miskolctapolcán, vagy a törökországi Pamukkale mészkőteraszaihoz hasonló természeti csodában gyönyörködni Egerszalókon? Esetleg egy természetes termáltóban gyógyulni Hévízen, vagy felöltözve ülni Mátraderecske gyógyító gázfürdőjében? Szörfözés után búvárleckét venni? Eltölteni egy mozgalmas napot a családdal egy aquaparkban? Magyarországon mindez lehetséges.
Nem halogatható tovább a Gellért fürdő felújítása, az emiatt kieső bevételt az újranyitó Rác fürdő jegyeladásából pótolnák ki. Pénz egyelőre egyikre sincs.
Az előző évi forgalom 40 százaléka lehet csak az idei, ami 3-4 milliárdos veszteséget jelent.
Ötödik alkalommal versengtek idén a hazai fürdők. A három kategóriában rendezett közönségszavazást egy nagy visszatérő, egy építészeti különlegesség és egy nagyváros legkisebb fürdője nyerte.
A szombattól érvényben lévő hőségriasztás idején Budapesten folyamatosan locsolják a közutakat, a fürdők tovább tartanak nyitva, a Deák téren hűtött vizet osztanak, emellett a közparkok ivókútjai is a lakosság rendelkezésére állnak - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.
Május elsején megkezdődik a strandszezon: a Dagály és a Palatinus már várja a vendégeket, a többi strand egy hónap múlva nyit ki - mondta el a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. marketingigazgatója.
Harminckét magyar fürdő csatlakozott a Víz Világnapjához, amely alkalomból hagyományosan az ország számos pontján várják a fürdők rendezvényekkel, oktató- és szabadidős programokkal, gyógyvízkóstolással a vendégeket.
A fürdőkkel bővül a nemzeti tanúsító védjegyrendszer, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Magyar Fürdőszövetség 1-5 csillaggal minősíti azokat az élményfürdőket, gyógy-, wellness, illetve orvosi wellness fürdőket, strandfürdőket és uszodákat, amelyek csatlakoznak a minősítési rendszerhez.