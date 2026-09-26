Kerékpárút tökön-babon át

Olyan nincs, hogy egy közösség minden egyes tagjának megfeleljen egy újítás, főleg, ha az előtte kisebb-nagyobb felfordulással, utána meg változással jár. Egy kerékpárút építése kapcsán erősíthettük meg ezt a korábbi tapasztalatunkat. Azt a tanulságot is leszűrhetjük, hogy az emberek nem veszik jó néven, ha csak utólag avatják be őket a településüket érintő tervekbe. Illetve még azt: attól, hogy valakik ugyanabban a pártban politizálnak, nem biztos, hogy ugyanazt gondolják.