Elkészült a tópart új fejlesztési koncepciója, amit egy soproni fórumon ismertettek. Kevesebb és kisebb épületeket, több összefüggő zöldfelületet terveznek, ahol vendéglátóhelyek, homokos-kavicsos partszakasz, játszótér és sportpályák, vízisport-lehetőség, valamint fásított pihenőterületek jöhetnek létre.
A miniszter kiemelte, Magyarországon sok más mellett a kerékpárutak fejlesztésére is nagyobb figyelmet kell fordítani az előttünk álló időszakban.
Így a fővárosból megszakítás nélkül el lehet jutni biciklivel a Dunakanyarba.
A legújabb tervek szerint az autósoknak a korábban kialakított kerékpársávok nyomán kialakult forgalmi rend továbbra is megmaradna, de a parkolásra, rakodásra kijelölt köztes sávval biztonságosabbá tennék a közlekedést.
Tavaly nyári adatok alapján naponta átlagosan több mint 10 ezer alkalommal keltek át rajta kerékpárral vagy más mikromobilitási eszközzel. A legforgalmasabb napokon ez a szám a 18 ezret is elérte.
A képeken látszanak a kivitelezési hibák.
Egyelőre szükségmegoldással akadályozták meg, hogy az egész kerékpárutat elnyelje a folyó, de ha jön az áradás, még nagyobb lehet a baj.
Olyan nincs, hogy egy közösség minden egyes tagjának megfeleljen egy újítás, főleg, ha az előtte kisebb-nagyobb felfordulással, utána meg változással jár. Egy kerékpárút építése kapcsán erősíthettük meg ezt a korábbi tapasztalatunkat. Azt a tanulságot is leszűrhetjük, hogy az emberek nem veszik jó néven, ha csak utólag avatják be őket a településüket érintő tervekbe. Illetve még azt: attól, hogy valakik ugyanabban a pártban politizálnak, nem biztos, hogy ugyanazt gondolják.
A híd a szlovák oldali Kis-Csallóköz szigetet a magyar oldali Szigetközzel köti össze, és részévé válik az EuroVelo 6 kerékpáros útvonalnak. A projekt jóváhagyott költségvetése több mint 10,4 millió euró, a létesítmények kivitelezésének finanszírozása Szlovákia és Magyarország között 50-50 százalékban oszlik meg.
Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.
Révész Máriusz vezetésével ott volt a térség országgyűlési képviselője és két helyi polgármester is.
Nyugat-Európa leghosszabb fűtött kerékpárútját fogják megépíteni egy holland természetvédelmi övezeten keresztül, hogy egész évben hó- és jégmentes úttal kössék össze Wageningen és Arnhem városát - írta az MTI.
Bemutatták Miskolcon azt a helyi fejlesztésű anyagot és eljárást, amely forradalmasíthatja a kerékpárutak építését, de egyéb területeken is kiválthatja az aszfaltot és a betont.
A magyar lakosság "bicikli-párti", a 18-69 évesek közel 70 százaléka rendelkezik saját kerékpárral és 65 százalékuk, ha csak alkalmanként is, de szokott kerékpározni, ötödük pedig szinte minden nap biciklire pattan. Mindez a Cofidis Hitel Monitor országos reprezentatív kutatásból derült ki.
A fejlesztés után hepehupás bicikliúton tekerhetnek a körmendiek. A város vezetése több száz millió forintot költött ugyan a felújításra, látszólag mégsem sikerült minden problémát elsimítaniuk. Azt mondják, az érintett 200-300 méteres szakasszal semmi probléma nincsen, a ,,hullámzás" ellenére, már nyugat-európai minőségben tudják megközelíteni a kerékpárosok a városrészt.
Ügyeskedjünk, kerülgessük az akadályokat, alkalmazkodjunk - végül is nem ez a magyar csoda, ami miatt mi mindig megálljuk a helyünket a világban? Talán ez motiválta az építtetőket, a jóváhagyókat, a kivitelezőket, és pénzes borítékokat eltevőket, amikor megalkották, majd - mint aki jól végezte dolgát - át is adták a vadonatúj kerékpárutat Körmenden.
Kerékpársávokat jelölt ki a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Petőfi híd budai és pesti hídfőjénél is.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) megkezdte a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban megvalósuló magyarországi kerékpárút-fejlesztés előkészítését - jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infrastruktúráért felelős államtitkára csütörtökön, Budapesten.