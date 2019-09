Határeset: bő százmillió eurót téved a kormány

Inkább indiánősznek neveznénk az előttünk álló napokat: eső, zápor, zivatar.

Megnéztük, milyen idő vár ránk a hétvégén az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. Nem lettünk tőle boldogok. Péntek éjszaka főként a Dunántúlon lesz több a felhő, különösen annak nyugati felén, és csapadékra is ott lehet számítani. Szombat hajnaltájban már a Dunától keletre is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, napközben a legtöbb helyen erősen felhős ég lesz a jellemző. A Dunántúlon többfelé, a Dunától keletre szórványosan lehet csapadék legkisebb eséllyel a Tiszántúlon eshet. Az eső, zápor mellett a déli és középső megyékben helyenként zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti, az Alföldön pedig a délkeleti szél élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 24, a Tiszántúlon 25 és 30 fok között lesz. Vasárnap általában erősen felhős lesz az ég, de napközben átmenetileg szakadozottabb lesz a felhőzet, rövid időre a nap is kisüthet. Szórványosan várható eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon az ÉNy-i, keleten a D-i szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18, 26 fok között alakul, keleten lesz a melegebb.