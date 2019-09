Orbán nem gazdag

Orbán Viktor nem gazdag. Ezt tőle magától tudjuk: néha úgy fogalmaz, hogy nincsenek üzleti ügyei, máskor meg úgy, hogy nem tehetős. A vagyonbevallása szerint a magyar nagycsaládosok többségéhez hasonlóan tisztes szegénységben vegetál. Ez van a papírokban - a saját szemünkkel látott/látható, a médiában rendre bemutatott valóságban viszont a magyar miniszterelnök nem egyszerűen gazdag, hanem a leggazdagabbak az egyike az országban: olyan az életvitele, olyan allűröket és fogyasztási szintet engedhet meg magának, amire csak az elit legfelső köreiben van példa.

Már a háza is, amiből az említett vagyonbevallásban csak a címe meg a mérete látszik, ténylegesen egy palota a főváros legdrágább kerületének egyik legdrágább telkén. Az utcáról alig látható, de például a Google Maps-en nagyon is: százmilliós érték, és a nyolcjegyű számsor nem egyessel kezdődik. Aztán a ház előtt parkoló, a kormányfői családot kiszolgáló, semmilyen nyilvántartásban nem szereplő autóflotta: nem az övé, nem is a törvényekben szereplő állami járandóság, de ha a saját fizetéséből kellene fenntartania, akkor semmi másra nem jutna neki.

Látjuk őt a legfontosabb nemzetközi labdarúgó mérkőzések luxuspáholyaiban. (Ajándék? Miért nincs a vagyonbevallásban? Vagy ő állja? Miből?) Vannak magánrepülőgépek, amelyek mindig akkor és oda repülnek, ahova ő is tart. (Egy másik gazdag ember szerint ő fizeti a számlát – csak éppen nincs rá pénze.) Elmegy nyaralni egy szigetre, amit évi 260 millió forintért bérel egy vállalkozó, hogy kiadhassa azoknak, akik a világ elől elbújva akarnak pihenni – van sejtésünk róla, mibe kerülhet ott egy vakáció, a helikopteres transzferrel együtt? Vagy mi az ára egy hétnek a yachton, amivel előtte a horvát szigetvilágban barangolt?

Egyszóval lehetséges, hogy tényleg nem gazdag, de akkor valaki más pénzén él nagy lábon, ami az ő posztján súlyosan törvénytelen. Vagy pedig mégis gazdag – tehát évek óta hazudik az anyagi helyzetéről. Van (lehetséges) harmadik magyarázat? És ha nincs, akkor melyik a rosszabb a kettő közül?