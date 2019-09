Bevonult Kötcsére a jobboldal teljes szellemi ereje, hogy meghallgassák Orbán Viktort

Önkormányzati választás, családpolitika, klímavédelem, gazdaság: csak néhány téma, melyek a hagyományos kötcsei piknikre érkezők vártak a szombati találkozótól. Ahol persze elsősorban mindenki Orbán Viktor beszédére volt kíváncsi, ám a kormányfő olyan gyorsan tette meg a kisbusza és a bejárat közötti utat, hogy nemhogy kérdezni nem lehetett tőle, de még fotózni is alig sikerült.

Vélhetően kevés dologban ért egyet az egykori emberi erőforrás miniszter, Balog Zoltán az ellenzéki újságírókkal, ám szombaton délelőtt tíz óra körül abban feltétlen megegyezett a véleményük, hogy elállhatna végre az eső. A kötcsei Dobozy kúria előtt a hagyományos polgári piknikre - ami Orbán Viktor korábbi meghatározása szerint a jobboldal teljes szellemi erejének találkozója - érkezőkre várakozó sajtómunkásokat ugyanis legalább annyira zavarta az égi áldás, mint a házigazdát. Fél óra múltán úgy tűnt, a püspökvárományosként emlegetett exminiszter hatékonyan fohászkodott, hiszen nemcsak, hogy elállt az eső, de délre már a nap is kisütött. Addigra persze már szépen megtelt az ezen a napon parkolóként hasznosuló futballpálya, s a kúria udvarán is több százan gyűltek össze. Azt ezúttal nem lehetett tudni, mi rotyogott Németh Szilárd rezsibiztos-államtitkár kondérjában – a korábbi évekkel ellentétben ugyanis nem posztolta a Facebookra, bentről pedig semmilyen információ nem szivárgott ki -, azt viszont biztos volt, hogy éhen senki sem maradt, ugyanis sajtos-tejfölös lángos még a parkolóőröknek is jutott.

A bejáratnál ezúttal a Magyar-Németh Ifjúságért Egyesületnek gyűjtöttek a szervezők, s hullottak is szépen a bankók a hatalmas műanyaggömbbe. Az első ismertebb politikusként érkező Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár is adakozott természetesen, a rázúduló kérdések elől viszont kitért, s csak annyit mondott, kellemes beszélgetést vár a pikniktől. Balog Zoltán valamivel beszédesebbnek bizonyult, ő elsősorban az önkormányzati választásokkal kapcsolatos előadásokra várt, különösképpen Tarlós István főpolgármester felszólalására. Az exminiszter után csupa néma levente érkezett, esernyőjük alá bújó, fejüket elfordító közéleti személyiségek siettek a kúria kapujának biztonsága mögé, közülük Bayer Zsolt publicista unott-undorodó arccal mérte végig a neki kérdéseket feltevő újságírókat, nem sokkal utána egy másik mókamester, a vállaltan kormánypárti humorista, Bagi Iván osont be a kertbe.

Velük ellentétben Kósa Lajos megállt néhány szóra. A közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatban kijelentette, az ellenzéki összefogás a legtöbb helyen máris összeomlott, majd hosszan ócsárolta az ellenzéki főpolgármester-jelöltet, Karácsony Gergelyt, aki szerinte sok baloldali számára is vállalhatatlan és akinél Berki Krisztián is jobb választás lebbe. Az európai csalás elleni hivatal, az OLAF uniós pénzekkel kapcsolatos magyarországi visszaélésekről szóló jelentésére pedig úgy reagált: az OLAF-nak minden EU-tagállammal akad vitája, Magyarországon viszont az elköltött sok ezermilliárd forintból alig találtak kifogásolnivalót. - Egy svájci óragyár hibaszázalékánál hatékonyabb volt a magyar kormány – mondta végül szemrebbenés nélkül. Jóval szenvedélyesebbnek bizonyult Rákay Philip, aki számon kérte az ellenzéki sajtón, hogy csak a jobboldal kapcsán végeznek „dacos igazságkeresést”, és felvetette, miért nem kérdezi meg senki Dobrev Klárától, milyen érzés minden nap egy olyan rózsadombi villából elindulni, melyet anno zsidó tulajdonosától vettek el, majd a kommunizmusban az elvtársak utaltak ki egymásnak? - Amikor az igazságkeresés mindkét oldal irányába lángol majd, akkor beszélhetünk egymással – zárta monológját.

Novák Katalin barátságosabban nyilatkozott, a hétközi demográfiai csúcsról állította, rendkívül színvonalas volt, s a kormány célja továbbra is, hogy családtámogatással küzdjön a demográfiai kihívásokkal szemben, valamint – Kövér László ezzel kapcsolatos kinyilatkozására vonatkozó kérdésre – kijelentette, nincs napirenden a hazai abortuszszabályozás megváltoztatása. Kásler Miklós Emmi-minisztertől minden kérdésre csak Köszönöm szépen!-re futotta, Bakondi György viszont kijelentette, a bevándorlás még mindig az EU egyik legnagyobb kérdése és problémája. A felvetésre, hogy a hazai adatok azt mutatják, nem felel meg a törvénynek, hogy meghosszabbították a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzetet, csak úgy reagált, rossz számokat tudnak az újságírók… A politikusok mellett megannyi ismert Fidesz-szimpatizáns művész és közéleti személyiség érkezett közben, a luxusautó-számláló már dél előtt kiakadt, utasaik azonban jellemzően lépteiket felgyorsítva vágtak t a kúria bejárata előtti „veszélyes”, 20-30 méteres szakaszon.

- Csapnivaló munkája és tűrhetetlen viselkedése miatt tették ki a pártból – mondta az egykori honvédelmi miniszter, Hende Csaba Koczka Tibor szombathelyi fideszes alpolgármesterről, s állította, októberben visszaszerzik a közgyűlési többséget a kormánypártok a vasi megyeszékhelyen, ahol amúgy is csak árulások miatt vehette át a hatalmat az ellenzék. Hende Make America Great Again feliratú piros baseball sapkában érkezett – állítása szerint nagyon megtetszett neki Donald Trump kampámyának jelmondata -, egy fanatikus pikinikező pedig 2030: Make Europe Free of Soros feliratú, Orbán Viktor arcképével díszített pólóban állított be. Kövér László és Kósa Lajos korábbi, meglehetősen egyedi kijelentései kapcsán több kormánypárti politikus kapta meg kérdésként, mi a véleménye a klímaváltozásról, de érdemben nem sokan válaszoltak. Nyitrai Zsolt szerint az ellenzék felerősíti az amúgy valós problémát, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető Havasi Bertalan kijelentette, nem ért a klímához, míg a Demokrata-főszerkesztő Bencsik András futball labdás Amazonas-bemutatójáról állította, csak viccelt, mert minden téma, így a környezetvédelem is lehet fontos, de egyúttal vicces is… Ugyanerről Eperjes Károly színművész annyit mondott: fontos kérdés a klímaváltozás, de majd csak akkor lesz rá megoldás, ha a természetvédelem mellett a teremtésvédelemről is beszélni fognak végre. Nem fejtette ki, hogy az micsoda.

Egy óra után már alig-alig jött új vendég, hogy aztán nem sokkal fél kettő előtt a biztonságiak arrébb tereljék a bejárattól a sajtó képviselőit, majd megérkezett két autó, amivel kvázi elzárták az utat az újságírók elől. Ezek mögé állt be Orbán Viktor kisbusza, s a kormányfő, aki máskor köszönt a rá váróknak, most másodpercek alatt berobogott a kertbe – sok fotósnak még képet sem sikerült készítenie róla. Azt már a három óra után érkező Rogán Antaltól tudták csak meg, hogy Orbán öt óra körül tartja beszédét. A miniszter arról is beszélt, hogy 2010 óta a kormány megteremtette a nemzeti függetlenséget, s ennek megerősítése a jövőbeni feladat mind gazdasági, mind politikai szinten.