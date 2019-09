Elhunyt Kara Tünde színésznő

„Az új előadásaink történetét, helyzeteit tekintve a »titkok évadja« lesz a mostani” – mondta Zimányi Zsófia, a Rózsavölgyi Szalon művészeti vezetője az évadnyitón.

Öt új bemutatót tart a Rózsavölgyi Szalon a 2019/2020-as szezonban. Mind az ötöt itt mutatják be először Magyarországon, köztük két műnek kortárs szerző az írója. Székely Csaba Semmit se bánok című darabja lesz az első premier szeptember 12-én Schneider Zoltán, Sztarenki Dóra és Elek Ferenc főszereplésével, Sztarenki Pál rendezésében. Zalán Tibor pedig kifejezetten a Szalon felkérésére írja új színdarabját. És jön még a Végszó, az Intim vallomások és az Idegenek a vonaton. Zimányi Zsófia mielőtt rátért volna az új évad bemutatóira, arról is beszélt: a Rózsavölgyi Szalon a pesti belvárosban 2012. április 11-én, a Költészet Napján nyílt meg. Az évadokat tekintve a 2019/2020-as a nyolcadik. „Nincs állandó társulatunk, mégis olyan erős nálunk az összetartás, az egymásra figyelés, hogy azt érzem, lett egy állandó és fantasztikus társulatunk. Alkotóink – színészek, rendezők, tervezők – rendre visszatérnek hozzánk. Mindig ügyelünk arra, hogy új művészeket – nagy neveket éppúgy, mint fiatalokat, pályakezdőket – is megnyerjünk az előadásainkhoz. Ránk tényleg igaz: színházunkat a művészeink és a közönségünk közösen formálják” – fogalmazott Zimányi Zsófia. Székely Csaba Semmit se bánok című darabja kapcsán a szerző úgy fogalmazott, hogy színdarabjai írásakor különösen érdeklik a sorstragédiák, a megtépázott, tönkrement egzisztenciák, illetve bármiféle – családi, társadalmi – hatalmi mechanizmus működése, az emberi manipuláció természetrajza. A Semmit se bánok főszereplője az egykori román titkosrendőrség ma már nyugdíjas tagja. De a mű nem az ügynökkérdést tárja fel. Elsősorban a bűn és bűnhődés, a bűn és megbánás témáit járja körül, azt, hogy a diktatúra szolgálattevőjének régi bűnei hogyan hatnak a mára, ha egyszer képes volt beengedni a sötétséget, az benne marad-e örökre. Ha valakit képes megmenteni a borzalmas jövőjétől, megmenti-e saját magát a rémes múltjától? Székely Csaba a mai magyar drámairodalom egyik legeredetibb hangú drámaírója, aki annak idején a Bánya-trilógiájával berobbant az erdélyi, nem sokkal később a magyarországi színházi életbe is.