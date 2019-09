Berlini nagykövet: Orbánnal szemben a becsületsértés határát súroló propaganda zajlik

Györkös Péter nyílt levelet írt egy menekültválságról szóló német dokufilm miatt.

Hivatalos nyílt levélben tiltakozik Györkös Péter berlini magyar nagykövet egy dokumentumfilm miatt, amit a német ZDF mutatott be szerdán - írja az Azonnali . A döntés órái: Angela Merkel és a menekültek című film a 2015-ös menekültválság magyarországi történéseit mutatja be, a Keleti pályaudvartól Merkel dolgozószobájáig. A nagykövet a ZDF intendánsának címezte az írást, amely szerint a film a „valóságtól idegen, és néhol már a becsületsértés határát súroló propaganda” Magyarországgal és személyesen Orbán Viktorral szemben. A lap kiemelte, hogy Györkös szerint a film azt a látszatot kelti, mintha a Keleti pályaudvar lett volna a migrációs válság kiindulópontja, pedig a Keleti több mint ezer kilométerre van az EU és a schengeni övezet külső határától. „Azzal, hogy Magyarország az uniós szabályok betartása mellett döntött, nagy anyagi, politikai és morális kockázatot vállalt” – írta Györkös, azt hangsúlyozva, hogy ezért „nem vártunk el sem köszönetet, sem elismerést”. A nagyköveti tiltakozásra reagált a ZDF is : a német közszolgálati tévé vezetése biztos benne, hogy az eseményeket úgy mutatták be a filmben, ahogy azok valóban megtörténtek. A ZDF dokumentumfilmje német nyelven itt látható