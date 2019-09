Közösen járőrözik az amerikai és a török hadsereg Kelet-Szíriában

Tízezrek mentek az épülethez amerikai zászlókat lengetve és a himnuszt énekelve.

Mint várható volt, nem fejeződtek be a hongkongi tüntetések azzal, hogy a helyi kormányzat visszavonta a Kínának kedvező kiadatási törvényt . Vasárnap is felvonulás volt, ezzel megkezdődött a demonstráció-sorozat 14. hete. A Chater Garden nevű nyilvános parkban, Hongkong üzleti negyedében kezdődtek a mai események, majd tízezrek indultak az amerikai konzulátus felé. Egy levelet akartak átadni a tüntetők a konzulátus tisztviselőinek, amelyben felszólítják az Egyesült Államok Kongresszusát, hogy fogadjon el egy „2019. évi hongkongi emberi jogi és demokrácia-törvényt”. A tüntetők egyik zászlajára az volt írva angolul: "Trump elnök, kérünk, szabadítsd fel Hongkongot". Néhány tüntető a konzulátus felé haladva elénekelte az amerikai nemzeti himnuszt. "Ugyanazokon a szabadság- és demokráciaértékeken osztozunk" - nyilatkozta az egyik tüntető, David Wong, aki 30 éves bankár. "Az USA a demokrácia országa. Donald Trumpot saját népe választja meg. Ezt akarjuk mi is" - tette hozzá a demonstráló a CNN tudósítása szerint