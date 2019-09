„Miattuk jobb ez a világ” – Facebookon mondott köszönetet a mentős a civileknek, akik segítettek a váci halálos balesetnél

A főváros több kerületében is ellenőrizték éjszaka a járműveket.

az újabb közlekedésbiztonsági akcióban a rendőrök annak érdekében hajtottak végre ellenőrzést, hogy megakadályozzák a gyorsulási versenyeket, kiszűrjék az ittas vagy más szer hatása alatt álló személyeket, illetve javítsák a közlekedésbiztonsági helyzetet. Az akcióban a BRFK állományából összesen 40 rendőr vett részt, munkájukat 6 polgárőr, 4 közterület-felügyelő és 4 ember a Nemzeti Közlekedési Hatóság részéről segítette. Az egyenruhások csütörtök és péntek éjszaka 174 embert igazoltattak, és 76 alkalommal alkoholszondát is alkalmaztak. Ittas járművezetés gyanúja miatt egy sofőrt előállítottak, egynek pedig 30 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Helyszíni bírságot kilencen kaptak, összesen 105 ezer forint összegben. Ellenőriztek 207 gépkocsit is és 24 szabálysértési feljelentést tettek, 20 esetben engedély nélküli átalakítás miatt – ami a feljelentés mellett a forgalmi engedélyek azonnali bevonásával járt – 3 alkalommal kötelező felelősségbiztosítás hiánya, egy esetben pedig a forgalmi engedély hiánya miatt. A Közlekedési Hatóság munkatársai 11 autót szigorított műszaki vizsgára rendeltek be. A rendőrség hangsúlyozza, hogy továbbra is folytatni fogja az akciókat az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása érdekében.