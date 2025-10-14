A Területi Választási Bizottság az új választást november 2-ra tűzte ki.
Lakatos Oszkár, az ORÖ vezetője szerint Sztojka Attila kormánybiztos jogsértő módon beavatkozik a cigány közéletbe, ezért ő Írásbeli panasszal fordul Pintér Sándor belügyminiszterhez.
„Ha az életed, a megélhetésed a tét, fogadd el azt az 5-10 ezer forintot, viszont szavazz arra, akire szeretnél.” Első hallásra úgy tűnik, választási csalást javasol a választási csalás ellen a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) aktivistája a girincsi fórumon, hiszen a szavazat eladása bűncselekmény. De ha ép ésszel tekintünk a folyamatra, akkor az állampolgár éppenséggel meghiúsít egy törvénysértést, amikor zsarolás vagy rászorultság miatt elteszi a pénzt, de arra szavaz, akire amúgy is tette volna az ikszet. Máskülönben a Fideszre szavazó középosztálybeli magyarok is szavazatot adnak cserébe 13. haviért, szja-mentességért. Kacifántos történet, és mélyen magyar. Mélyen-szegényen.
A nemzetközi megfigyelők arra is kíváncsiak lesznek, hogy a kampányt kíséri-e szavazatvásárlás és a szavazók megfélemlítése.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomtatványát a legegyszerűbb online kitölteni, de van lehetőség a papíralapú igénylésre is.
Közgazdászok szerint visszaüthet a rövidtávú gazdaságpolitika.
Legyen szó a várpalotai erőmű állami megvásárlásáról (értsd: adófizetői ajándék Mészáros Lőrincnek), vagy a 17 milliárdos, uniós pénzből fizetett egészségügyi projektről – a Fidesz semmiről nem hajlandó semmit elárulni, mondván: az információk nyilvánosságra hozatala hátráltatná a járvány elleni védekezést. A hatalom a vírussal takarózik, miközben a Covidból építene kampányfedősztorit is. Csakhogy úgy tűnik, hogy ez a bűnbak nem eszik a Fidesz tenyeréből, és meglehetősen öntörvényű. Úgyhogy a jelek szerint a kormánypárt csak elbábozza, hogy klasszikus kampányt is folytat, ehelyett inkább vásárol.
"A választási csalásra reális a kockázat" - alternatív szavazatszámláló rendszerrel is készülnek vasárnapra.
A TASZ szándékosan nem kérte, hogy bírságot szabjanak ki, mivel az ilyen típusú jogsértéseknek nem volt eddig joggyakorlata. A TVB most viszont elvi éllel adott ki határozatot.
Ahol a Fidesz-KDNP szavazatot veszített, ott jobban csökkent a közfoglalkoztatás, ahol pedig sokkal kevesebben lettek a közmunkások, ott kisebb volt a kormánypártok támogatottságának növekedése.
Sergio Cabral azt mondta közvetítőkön keresztül 1,5 millió dollárt fizetett Lamine Diacknak, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség volt elnökének.
Szavazatvásárlás, hazugságvizsgáló, megfélemlített közmunkások, vádak, cáfolatok – mély konfliktusok sejlenek fel a botrányos pusztahencsei időközi polgármester-választás hátterében.
A Demokratikus Koalíció (DK) szerint a Fidesz határon túli szavazatvásárlásra használja a kárpátaljai magyarok gazdaságfejlesztésére megítélt hatszáz millió forintot.
Nyár vége óta mindenféle lakossági egyeztetés nélkül óriási, egybefüggő területeken vágták ki a fákat a XVIII. kerületi Péterhalmi-erdőben az erdészeti cég döntése nyomán. Egy név nélkül nyilatkozó pilisi parkerdő alvállalkozó szerint a vidéki, szegényebb körzetekben készülnek a fideszes országgyűlési képviselők szociális tűzifát osztani az újraválasztásuk érdekében. Ezért vágják ki ezt az erdőt is - írja közleményében a szocialista párt.
Tavaly novemberben Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a parlament európai ügyek bizottságának ülésén már erősen bírálta az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) korábbi vezetőjét, a fideszes Farkas Flóriánt. A sajtó ekkor találgatni kezdett, vajon vége van-e a különös pályafutásnak, az Országgyűlésben néma, a cigányság érdekében hangját egyszer sem hallató miniszteri biztos belebukik-e az éppen a romákat segíteni hivatott Út a munkába program pályázati pénzeinek unortodox elköltése kapcsán kialakult botrányba, vagyis: "megkaphatta-e a "selyemzsinórt". Aztán jött a villa-ügy. Most meg az a fránya szakdolgozat, sőt az újabb hír: a szavazatvásárlás alapos gyanúja. Hosszú vergődés látszik.
A vajdasági parlament képviselői megszavazták a tartományi kormány átalakítását, majd az új tartományi titkárok le is tették esküjüket a képviselők előtt – jelentette a vajma.info honlapja.
Az MSZP a Blikk írására reagált, a bulvárlap információi szerint ugyanis Navracsics Tibor szinte csak saját választókerületének osztogatja a minisztériumi támogatásokat. Csak tavaly körzetének 25 településéből 20 kapott összesen 43 millió forintot