Nap végén tízezer egy romavoks - Borsodi ellenállás: „fényképezd le, és húzzál be még kettőt!”

„Ha az életed, a megélhetésed a tét, fogadd el azt az 5-10 ezer forintot, viszont szavazz arra, akire szeretnél.” Első hallásra úgy tűnik, választási csalást javasol a választási csalás ellen a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) aktivistája a girincsi fórumon, hiszen a szavazat eladása bűncselekmény. De ha ép ésszel tekintünk a folyamatra, akkor az állampolgár éppenséggel meghiúsít egy törvénysértést, amikor zsarolás vagy rászorultság miatt elteszi a pénzt, de arra szavaz, akire amúgy is tette volna az ikszet. Máskülönben a Fideszre szavazó középosztálybeli magyarok is szavazatot adnak cserébe 13. haviért, szja-mentességért. Kacifántos történet, és mélyen magyar. Mélyen-szegényen.