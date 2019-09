Az alapkő már megvan a 7,1 milliárdos nyíregyházi sportcentrumból

Várhatóan két év múlva készülhet el az állami támogatással épülő atlétikai központ.

Letették a kormányzati támogatás segítségével megépülő új atlétikai központ alapkövét hétfőn Nyíregyházán. A beruházás a tervek szerint 2021 tavaszára készül el – írja az MTI. Az ünnepségen Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP), Nyíregyháza polgármestere a nyírségi megyeszékhely legfontosabb sport-infrastrukturális fejlesztésének nevezte a 12 ezer négyzetméteren megvalósuló centrumot, amely többek közt egy szabadtéri atlétikai pálya és egy fedett atlétikacsarnok megépítését foglalja magában.

A városban a tavaly megnyitott jégpálya és a hamarosan megnyíló belvárosi uszoda után ez lesz a következő jelentős sportcélú beruházás, ami mellé egy 48 férőhelyes sportszállót is építenek majd. Az új, hét sportág befogadására alkalmas atlétikai centrumban megépül egy nyolcsávos, rekortán borítású, IAAF-minősítésű szabadtéri atlétikai pálya és egy élőfüves edzőpálya a hozzá tartozó fedett lelátóval. A fedett atlétikacsarnokban egy kétszáz méter hosszú futópályát, közvetítőhelyeket, hatszáz férőhelyes lelátót, számos kiszolgálóhelyiséget, illetve több, az edzések és a versenyek lebonyolítására is alkalmas edzőtermet hoznak létre. Az eseményen részt vett Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, egykori sportoló is, aki nem mellesleg sportolói karrierje kezdetén a Nyíregyházi Vasutas SC-ben is versenyzett. A kormány 7,1 milliárdos támogatás ítélt meg a helyi beruházásra a távirati iroda beszámolója szerint – a nyíregyháza.hu viszont június végén arról írt, hogy a központ 6,8 milliárdba fog kerülni.