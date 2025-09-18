Össznépi tiltakozás egy budai parkért

Még a fideszes szavazók is aláírásokkal tiltakoznak az ellen, hogy a Testnevelési Egyetem sportlétesítményeinek „terjeszkedése” miatt elveszik a budapesti Csörsz utca–Avar utca sarkán álló park majdnem harmadát. Már több mint kétszázan írták alá az íveket, és azt kérik - mint a Normafa ügyében - itt is találjanak mindenki számára megfelelő megoldást.