Bizalmat szavazott az olasz parlament alsóháza Conte koalíciós kormányának

Az Eurowings Airbus 319 típusú gépe röviddel a landolás előtt került turbulenciába.

Erős turbulencia miatt több utas is megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél. A német főváros tűzoltóságának adatai szerint nyolc ember sérült meg, hatot kórházba szállítottak. Egyiküket súlyos, de nem életveszélyes gerincsérüléssel. Az Eurowings légitársaság Airbus 319 típusú repülőgépe röviddel landolás előtt került turbulenciába. A gép rázkódása azért vezethetett sérülésekhez, mert több utas nem kötötte be a biztonsági övét. A dél-olaszországi Lamezia Terme városából érkezett géphez négy mentőautóval és két mentőorvosi autóval vonultak ki. A baleset nem okozott fennakadást a repülőtér forgalmában – számolt be a Rundfunk Berlin-Brandenburg regionális közszolgálati médiatársaság.