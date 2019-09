Boris Johnson eddig 0-6-ra áll a parlamenti szavazásokon

A hackerek kampányterveket, emaileket, a konkurensekről készült jelentéseket, interjúkat töltöttek le.

Egyelőre ismeretlen hackerek behatoltak az Osztrák Néppárt (ÖVP) informatikai rendszerébe, és ott öt héten át ügyködtek – az őszi választásokhoz kötődő kampányterveket, emaileket, a konkurensekről készült jelentéseket, interjúkat töltöttek le, de a könyvelés, a befolyt támogatási összegek sorsa iránt is érdeklődtek. A hírt Sebastian Kurz pártelnök jelentette be. A múlt héten leplezték le a behatolást a szakemberek. A hackerek 1300 gigabit adatot töltöttek le, és ezen felül hamis adatokat, téves információkat is betápláltak a rendszerbe. A behatolás akkor tűnt fel, amikor eljutott a médiához az ÖVP titkolt információja, miszerint Ausztria egyik leggazdagabb embere, Hertie Horten összesen egymillió euróval támogatta a pártot. Még az is kitudódott, hogy a milliomosnő 49 ezer eurós részösszegekben utalta át a pénzt, azaz olyan összeghatárral, amellyel még nem kell bejelentést tenni az ajándékról a számvevőszéknek. Az ÖVP két profi céget bízott meg a behatolók kilétének a felderítésével.