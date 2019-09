Kiürítették a szegedi jogi kar épületét a hétfői vihar miatt

A Szegedet és környékét letaroló tegnapi vihar nyomán már csak mintegy 500 ügyfélnél nincs áram - közölte az állami közműszolgáltató. Sok kisfeszültségű hálózat is megrongálódott.

Közel negyvenezer ügyfélnél okozott átmenetileg áramszünetet a Dél-Alföldön végigvonult hatalmas vihar tegnap délután. Az NKM hálózatos kollégái gyors és szervezett munkájának köszönhetően szinte mindenütt sikerült helyreállítani a középfeszültségű hálózaton keletkezett hibákat. Mostanra már csak alig 500 ügyfélnél nincs áram - közölte az állami közműszolgáltató. Szegedet és környékét érintette leginkább a vihar, amely jelentős károkat okozott. A helyreállítás tegnap éjszaka is zajlott. A munkálatok a mai napon is folytatódnak, hisz nagyon sok a kisfeszültségű hálózaton is keletkezett hiba - fűzik hozzá. A vezetékekre dőlt fákról továbbra is várják a bejelentéseket a +36 62 565 881 számon.