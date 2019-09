Trump kirúgta a nemzetbiztonsági tanácsadóját

És abban is bízik, hogy a szomszédos ország nemet mond a politikai iszlámra.

Magyarország érdekelt abban, hogy Ausztria ezután is határozottan utasítsa el a terrorizmus minden formáját, továbbra is mondjon nemet a politikai iszlámra, és segítsen megvédeni Európát a migránsoktól – mondta Orbán Viktor az MTI szerint, miután a hivatalában fogadta Norbert Hofert, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökét. A miniszterelnök hozzátette, reméli, Ausztriának stabil és erős kormánya lesz a szeptember végi előrehozott parlamenti választás után. Ausztriát stratégiai, történelmi partnernek nevezte, és kiemelte, hogy Magyarország érdekelt Ausztria sikerében. Norbert Hofer azt mondta, bízik a választási sikerben, és reméli, a választás után kormányzati szinten is folytatódhat az eddigi gyümölcsöző együttműködés Magyarországgal. Az FPÖ elnöke is nagyon fontosnak nevezte a politikai iszlám elleni védekezést – írja az MTI.