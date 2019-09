Reviczky Gábor önkormányzati lakást kapott, aztán beszállt a fideszes polgármester kampányába

"A mindennapi ingázás mind anyagilag, mind korából fakadóan megterhelő számára."

Szeptember 4-én Bácskai János polgármester soron kívül javasolta, hogy a színész egy 2,5 szobás, 82,27 m² alapterületű összkomfortos önkormányzati lakásba költözhessen a Ferenc téren - írja a 444.hu. A lap hozzáteszi: rá négy nappal, szeptember 8-án Bácskai János Facebook-oldalán büszkén mutatta be az őt támogató csapatát, ahol az első sorban ott áll a friss ferencvárosi lakos, Reviczky Gábor is (lásd. borítóképünket). Az indoklás így szól: "Naponta öt órát autózik (Reviczky Gábor - a szerk.), a folyamatos időveszteség miatt több szerepet is vissza kellett már mondania. Munkája főként a fővároshoz köti, a mindennapi ingázás mind anyagilag, mind korából fakadóan megterhelő számára." A 444.hu felhívja rá a figyelmet, hogy a Fideszt vállaltan régóta támogató Reviczky piaci alapú lakásbérlésével kapcsolatban visszaélés nem merült fel. A szerződése határozott időre, egy évre szól. Az ingatlant nem sajátíthatja ki. A megállapított bérleti díj nagyon jutányos, de nem komikusan alacsony. A Kossuth-díjas színésznek havonta 138.962 forintot kell fizetnie, ami nagyjából a fele a Ferenc téri hasonló paraméterű lakások bérleti díjának.