Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész és Varga Tamás kétszeres olimpiai- és világbajnok vízilabdázó is tagja lett.
A Kossuth-díjas színész pályázati pénzből forgat filmet azért, hogy legalább egy kis időre „kivegyék a gyerekek kezéből a telefonokat”.
"A mindennapi ingázás mind anyagilag, mind korából fakadóan megterhelő számára."
Reviczky egészségügyi okokból döntött úgy, hogy inkább szabadúszóként folytatja a jövőben, a színész elmondása szerint ugyanis túl sokat stresszelt a Vidnyánszky Attila vezette társulatban.
Két új sorozatot kezdett el sugározni az RTL Klub. A Butiquehotel.hu indult hamarabb, aztán jött a nagyobb dobás: a Válótársak, ami külföldi mintára készül. Mint ezeken a hasábokon többször megírtuk: a sorozatok sikerének a kulcsa soha nem a sztori, hanem a megjegyezhető, megszerethető vagy éppen meggyűlölhető karakterek megjelenítése. Amihez persze olyan dialógusok kellenek, amelyek valóban hihetővé, létezővé képesek tenni egy eredeti személyiséget.
A Don Quijote szürreális álomvilág lett Vidnyánszky Attila rendezésében, a Nemzeti Színházban. Amit sokan várnának, hogy Reviczky Gábor címszereplőként, Bodrogi Sancho Panzaként, a szolgájaként, fene nagyot komédiáznak, az csak meglehetősen fékezett habzással van jelen a deszkákon.
Sokat ígérően kezdődött a Kossuthkifli: leánykérést elutasító atya, titokzatos bejgli rendelés Pozsonyból Debrecenbe, kémgyanút sejtő tiszt, és így tovább. Aztán folytatásról folytatásra romlott a helyzet. (Rohamosan csökkent a nézőszám is.) Pedig Rudolf Péter rendezőként is tud filmet csinálni, bizonyította ezt a nagysikerű Üvegtigrissel.
A magyar színház- és filmművészet szolgálatában nyújtott magas színvonalú és odaadó munkásságáért Vándor Éva Jászai Mari-díjas színművésznek és Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművésznek ítélte oda a Tolnay Klári Művészeti díjat a Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület elnöksége.