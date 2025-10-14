Közelkép: Válótársak és Butiquehotel.hu

Két új sorozatot kezdett el sugározni az RTL Klub. A Butiquehotel.hu indult hamarabb, aztán jött a nagyobb dobás: a Válótársak, ami külföldi mintára készül. Mint ezeken a hasábokon többször megírtuk: a sorozatok sikerének a kulcsa soha nem a sztori, hanem a megjegyezhető, megszerethető vagy éppen meggyűlölhető karakterek megjelenítése. Amihez persze olyan dialógusok kellenek, amelyek valóban hihetővé, létezővé képesek tenni egy eredeti személyiséget.