Gigászok csatája: a Nike az Adidas ellen

A szigetországiak 5-3-as győzelmet arattak, miközben Cristiano Ronaldo négy gólt lőtt Litvániában.

Kedd este hét mérkőzést játszottak le, ezzel pedig véget ért a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők 6. fordulója. Az angol válogatott 5-3-as győzelmet aratott Koszovó ellen Southamptonban, mindez pedig azt jelenti, hogy a kevesebb mint 2 millió lélekszámú ország 2017 októbere után először kapott ki – így egy 15 meccses veretlenségi sorozata szakadt most meg –, pedig egy nagy védelmi hiba nyomán már bő fél perc után előnybe került. Az angolok aztán hamar fordítottak, s már a szünetig öt gólt szereztek. Bár a rivális a fordulás után szépített, a hazaiaknak még az is belefért, hogy Harry Kane büntetőt hibázott. A szigetországi együttes ezzel továbbra is makulátlanul áll - csakúgy, mint Belgium, Olaszország és Spanyolország -, s immár 43 meccs óta veretlen az Eb-, illetve világbajnoki selejtezőket tekintve, ezeken az összecsapásokon 9 döntetlen mellett 34 siker a mérlege.



A franciák „csak” 3-0-ra verték Andorrát úgy, hogy Kane-hez hasonlóan Antoine Griezmann is kihagyott egy büntetőt. A csehek Montenegróban, a törökök Moldovában nyertek, Szerbia pedig Luxemburgban zsebelte be a három pontot. Izland eközben Albánia vendégeként kapott ki, s került nagy hátrányba a kijutást illetően.

A regnáló Európa-bajnok, egyben Nemzetek Ligája-győztes portugálok két döntetlennel kezdték a selejtezőcsoportot, majd előbb Szerbiában, kedden pedig Litvániában nyertek 5-1-re a négygólos Cristiano Ronaldo vezérletével. A címeres mezben immár 93 találatnál járó 34 éves világklasszisnak immár csak 16 gól kell ahhoz, hogy beérje a világcsúcstartó Ali Daeit, a válogatott mezben szerzett találatok számát illetően. A luzitánok a győzelmükkel pedig immár a továbbjutást érő második helyen állnak Ukrajna mögött.

A tíz csoport első két helyezettje automatikusan biztosítja majd a helyét a jövő évi tornára, a további négy pozíciót pótselejtezőn lehet megszerezni, de oda már a tavalyi Nemzetek Ligája eredményei mutatják az irányt.

A magyar válogatott a szlovákok elleni vereségével visszacsúszott csoportja harmadik helyére, ugyanakkor annak köszönhetően, hogy Csehország megelőzte Koszovót az A jelű ötösben, Marco Rossi együttese jelen állás szerint pótselejtezős részvételre jogosult. Jelenleg az A divízióból Hollandia, Svájc és Izland, a B-ből Bosznia-Hercegovina, Ausztria és a magyarokkal azonos selejtezőcsoportban szereplő Wales, a C-ből Skócia, Norvégia, Szerbia, míg a D-ből Georgia, Észak-Macedónia, Koszovó és Fehéroroszország lenne érintett a rájátszásban. Az első három trióhoz sorsolás útján csatlakozna egy-egy csapat a Bulgária, Izrael és Magyarország alkotta hármasból. Ugyanakkor három vagy négy találkozó még mindenkire vár, vagyis alapvetően átrendeződhet még az állás, nem kell messzebb menni, az ötödik játéknap előtt a magyar válogatott még a csoportja élén állt.

Keddi eredmények A csoport Montenegró-Csehország 0-3 Anglia-Koszovó 5-3 B csoport Luxemburg-Szerbia 1-3 Litvánia-Portugália 1-5 H csoport Moldova-Törökország 0-4 Franciaország-Andorra 3-0 Albánia-Izland 4-2