2500 embert nem találnak a hurrikán után a Bahamákon

Több ezren pedig még a menedékhelyeken vannak.

A hatóságok szerint az eltűntek listáján feltüntetett emberek közül lehetnek olyanok is, akik a szigeteken kialakított menhelyeken kerestek menedéket - írja az MTI. "A listát még nem vetették össze az evakuáltak és a menhelyeken lévők adatait tartalmazó kormányzati nyilvántartással" - mondta Carl Smith, a katasztrófavédelmi hatóság szóvivője sajtótájékoztatóján. "Folyamatban van az adatbázisok feldolgozása" - tette hozzá. Rávilágított, hogy több ezren vannak még a szigeteken létesített menedékhelyeken. Szeptember elején söpört végig a legerősebb kategóriába sorolt, vagyis 5-ös erősségű Dorian hurrikán a Bahamákon teljes kerületeket letarolva és kulcsfontosságú infrastruktúrákat tönkretéve, köztük repülőtéri leszállópályákat és egy kórházat. A helyi hatóságok eddig ötven halálos áldozatot erősítettek meg, de szerintük félő, hogy ennél jóval magasabb lehet a tényleges szám, mert egyre több holttestre bukkannak a romok alatt és a vízzel borított területeken. A szigetek körül uralkodó kaotikus állapotok akadályozzák a légi és vízi közlekedést, így a mentést is. Smith szerint eddig több mint ötezer embert helyeztek biztonságba New Providence szigetén, de az utóbbi időben elapadt az evakuálást kérők száma. Tisztségviselők szerint Abacóra, a hurrikán pusztításai által legsúlyosabban érintett területek egyikére már a nap folyamán helyreállhat - igaz csak korlátozott mértékben - a légi forgalom.