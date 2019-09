Betiltotta a növényvédőket Párizs, és még négy francia nagyváros

Pénzmosás gyanújára hivatkozva kutatták át a helyiségeket, és műszaki berendezéseket, adathordozókat foglaltak le.

Tömeges házkutatásokat folytattak le az orosz hatóságok csütörtökön az Alekszej Navalnij vezette orosz ellenzéki szerveződés irodáiban, a házkutatások 39 városban, legkevesebb 150 helyszínen zajlottak le – közölte Leonyid Volkov, Navalnij volt kampányfőnöke a Telegram üzenetmegosztón. A Mediazona ellenzéki hírportál szerint a hatóságok pénzmosás gyanújára hivatkozva kutatták át a helyiségeket, és lefoglalták a műszaki berendezéseket, adathordozókat. A hatóságok korábban 1 milliárd rubel értékű pénzmosással gyanúsították meg a Navalnij által alapított Korrupció Elleni Küzdelem Alapítványát. (A rubel jelenleg mintegy 4,6 forintot ér.) Az érintetteket a központi Nyomozó Bizottság (SZK) tisztjei hallgatták ki. A tömeges házkutatásokat négy nappal azt követően foganatosították, hogy az oroszországi helyhatósági választásokon a kormányzó Egységes Oroszország párt – amellett, hogy megőrizte országos dominanciáját – elvesztette mandátumainak egyharmadát a moszkvai képviselőtestületben. A hatalom pártja így is megőrizte többségét: a moszkvai városi közgyűlésben 25 képviselője ülhet a különböző ellenzéki erők 20 képviselőjével szemben. A Kreml-ellenes erőknek a Navalnij által kezdeményezett „okos szavazás” rendszerének köszönhetően sikerült előretörnie. Ennek szellemében a politikai versenyből kizárt parlamenten kívüli ellenzék követői azokra a jelöltekre szavaztak, akiknek a legtöbb esélyük volt nyerni. A Navalnij alapította korrupcióellenes alapítványnak a hatóságok azt is felróják, hogy több emblematikussá vált alakja, miután nem jegyezték be képviselő-jelöltnek, július óta több, a hatóságok által nem engedélyezett tüntetést szervezett. E megmozdulások mintegy kétezer részvevőjét vették őrizetbe a hatóságok, s közülük több százat megbírságoltak vagy adminisztratív elzárásra ítéltek. Négy tüntetőre 2 és 3,5 év közötti szabadságvesztést szabtak ki hivatalos személy elleni erőszak címén, egy embert négy évre küldtek rács mögé a nyilvános rendezvények szervezésére vonatkozó szabályok sorozatos megsértésére hivatkozva, egy blogger pedig öt évet kapott, amiért a bíróság szerint a rohamrendőrök gyerekei elleni erőszakra buzdított. További kilenc ember ellen tömeges rendbontás címén folyik bűnvádi eljárás. A moszkvai képviselőtestületi választás során alkalmazott taktikus voksolás legnagyobb haszonélvezője egyébként a kommunista párt lett, amelynek fővárosi vezetője köszönetet is mondott ezért Navalnijnak. Az 5-ről 13 tagúra bővült kommunista frakció szerdán nyilatkozatban követelte a fővárosi tüntetések miatt elítélt személyek elleni eljárások beszűntetését, és sürgették, hogy fellépésükhöz a többi ellenzéki képviselő is csatlakozzon. Ulan-Udéban a hatóságok csütörtökre virradóra füstgránátok bevetésével oszlattak fel egy tüntetést, amelynek részvevői a helyi, a hatalom pártjának képviselője által megnyert polgármester-választás megismétlését követelték. A Mongóliával határos Burjátföld székvárosában a harmadik napja tartó tiltakozások 15 részvevőjét vették őrizetbe. A hatóságok szeptember 5-én a Korrupció Elleni Küzdelem Alapítványa és a Navalnij Live YouTube-csarona moszkvai, két nappal később pedig az ellenzéki politikus vezette szerveződés szentpétervári irodáját kutatták át. A Navalnijhoz kötődő csoportok számláit augusztusban zárolták. Az orosz parlament kedden úgy határozott, hogy Navalnij és politikai szövetségese, Ljubov Szobol tevékenységét vizsgálni fogja az a bizottság, amelynek feladata az orosz belügyekbe való külföldi beavatkozás feltárása lesz. Szobol egyike azoknak a jelöltaspiránsoknak, akiket a támogató aláírások egy részének meghamisítására hivatkozva nem engedtek elindulni a múlt vasárnapi moszkvai képviselőválasztáson. Alekszej Navalnij ellenzéki vlogger a 2013-as moszkvai polgármester-választáson a második helyen végzett a szavazatok 27,24 százalékával. Tavaly az elnökjelöltség megszerzésével próbálkozott meg, de a Központi Választási Bizottság ettől eltiltotta, két, gazdasági ügyben született elmarasztaló ítéletre hivatkozva. Indulása elvileg lehetőséget szolgáltathatott volna a parlamenten kívüli orosz ellenzék összefogására. A mozgósításra az online technikákat kiválóan alkalmazó politikus pártalapítási kísérletét több alkalommal megakadályozták. Őt magát több alkalommal adminisztratív elzárásra ítélték, hatóságilag nem engedélyezett tüntetések címén.