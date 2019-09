Von der Leyen szélsőjobboldali tárcája ellen egyre többen tiltakoznak

Az Európai Bizottság elnöke úgy véli, a magyar miniszterelnök „kevésbé európaivá vált, és agresszív lett a bizottság irányába.”

Nem tartja európai vezetőnek Orbán Viktort Jean-Claude Juncker – erről az Európai Bizottság elnökeJuncker azt is mondta, hogy korábban hősnek tartotta Orbánt, de a magyar politikus megváltozott. Arra a kérdésre, hogy legyőzte-e őt a magyar miniszterelnök, Juncker azt mondta: „Orbán ezt akarta, de nem győzött le. Bár nagy különbségek vannak a gondolkodásunkban, a személyes kapcsolatunk továbbra is jó. Emiatt időről időre viccelődni is tudunk. Felnéztem Orbán Viktorra a nyolcvanak évek végén, hiszen szembeszállt a szovjet megszállással. Egy hős volt Magyarországon. Mindig nagyon tiszteltem őt. De aztán egy útkereszteződésben ő másfelé fordult”. Szerinte Orbán