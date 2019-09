Szintet léptek

Mint azt Orbán Viktor kabinetfőnöke a minap közhírré tette, jobboldali kormányunk hatalmas küzdelmet vív a zöld ideológiába becsomagolt kommunizmussal, azaz a vörösökkel – akik egyébként ma is csupa szörnyű dolgot akarnak. Hogy mit is, azt Rogán miniszter úr pontosan el is mondta a HírTV műsorában.



Például államosítani akarnak. Igaz, a magánnyugdíj-pénztári megtakarításokat, a külföldi befektetők Mol-részvényeit, aztán az MKB-t, a tankönyvkiadást, az E.On gázüzletágát, Ferihegy 2-t, a dohánykereskedelmet, a Bakonyi Erőművet, a Takarékbankot és a mögötte álló összes takarékszövetkezetet, meg még sok mást is éppen Rogán miniszter úr kormánya államosította; de hát e vagyonok, vagy legalábbis e vagyonok jövedelmei utóbb már megbízható, igaz magyar hazafiak kezébe kerültek.

Ezek a vörösök azon kívül adót is akarnak emelni. Igaz, a 27 százalékos áfát, amely – mint tudjuk – a szegények adója, történetesen az Orbán-kormány vezette be, de ezzel legalább hazánk bekerült a Guinness-rekorderek közé. Mivel a vörösök ma is azt vallják, hogy fizessenek többet a gazdagok, a kétharmados jogosítványokkal rendelkező nemzeti oldal előre látó módon kizárta ennek még a lehetőségét is: törvénybe iktatták, hogy nix progresszív jövedelemadó.

Még kimondani is szörnyű, de Rogán Antal miniszter úr mégis bátran kimondta: ezek a vörösök (mint tudjuk: ők kívülről most zöldek) ráadásul segélyeket is akarnának adni. Méghozzá a jelenleginél többet és sokkal tovább! Például a rokkantaknak, a munkanélkülieknek, vagy akár azoknak is, akik galád módon nem tudták kifizetni még a szociális bérlakás bérét sem. Eközben képesek lennének elvenni a háromgyerekesek 2 és fél milliós gépkocsi-támogatását – ami például Orbán miniszterelnök úrnak is jár.

És megszüntetnék a kamattámogatásos hitelkonstrukciókat is, arra való hivatkozással, hogy ezek egyrészt elérhetetlenek a legszegényebbek részére, másrészt pedig a kamattámogatás a későbbi évek költségvetését fogja terhelni. Ne jöjjenek nekünk itt azzal, hogy az OECD kimutatása szerint Magyarországon a lakosság leggazdagabb 20 százalékának több pénzbeli támogatást juttatnak, mint a legszegényebb 20 százalékának! Ez nem lehet indok arra, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül alapjövedelmet akarjanak mindenkinek.

Mert a kívül zöld, belül vörös ideológia legnagyobb galádsága és megtévesztése valójában a Feltétel Nélküli Alapjövedelem. Még hogy az mindenkinek jár a létezés jogán! Még hogy az egyénnek ne kelljen minden esetben kérvényeznie, megalázkodnia, bizonyítania, hogy ez vagy az a pár ezer forint neki még a jelenlegi törvény szerint is járna? Csak úgy ripsz-ropsz kapna némi pénzt, hogy pl. el tudjon utazni egy állásinterjúra, vagy áthidalja a váratlan munkanélküliség nehézségeit? Még hogy megfagy? Meg éhen hal? Hát nem érné meg inkább instanciáznia a helyi hatalmasságok előtt a közmunka nevű nemzeti attrakció kényszeredett statisztájaként, s egyúttal a gazdaságstatisztikai adatok fényesre sikálásának résztvevőjeként?

Mit jönnek itt a görögdinnyések valamiféle Feltétel Nélküli Alapjövedelem kommunista eszméivel az álliberális Hayekre és Friedmanra, meg a filozófus Bertrand Russellre hivatkozva? Mit számít nekünk a liberálbolsevik, Nobel-díjjal is kitüntetett tudósok támogató véleménye? A Bill Gates-, Elon Musk- és Mark Zuckerberg-féle milliárdosok is biztosan azért támogatják az alapjövedelmet, mert nekik is jól jönne az a havi párszáz dollár! És kit érdekelnek az MTA avítt szellemét idéző Ferge Zsuzsa-féle akadémikusok, Surányi György-féle pénzügyérek, a bukott baloldal olyan képviselői, mint Korózs Lajos és Tordai Bence?

Mit akarnak ezek a görögdinnye-hívők a Feltétel Nélküli Alapjövedelemmel? Csak nem azt, hogy mindenki maga dönthessen a saját életéről? Amikor itt van nekünk Orbán Viktor és Rogán Antal, akiknek történelmi kétharmados joguk van mindenről és mindenkiről dönteni?

Hát nem! Rogán Antal most leleplezte: amit ezek a zöld-vörösek képviselnek, az színtiszta kommunizmus. És most hazug, félrevezető módon klímakatasztrófára, globális felmelegedésre, meg környezetvédelemre hivatkoznak. Ugyan kérem, hát nem rezsicsökkentés az, ha nem kell télen fűteni? Ez az egész zöld politika is csak egy bolsevik trükk. Egyébként mi is foglalkozunk a környezetvédelemmel, főleg a köztársasági elnök úr, aki még horgászni is jár. Környezetvédelmi minisztérium vagy államtitkár meg azért nincs, mert mi csökkentjük az állami apparátust.

Hogy az interjút megelőző napokban nálunk 8 fokkal volt melegebb, mint a sokévi átlag? Úgy látszik, a görögdinnye-ideológia az Országos Meteorológiai Szolgálatba is betette a lábát. Megérett az idő, hogy személyi változásokat érvényesítsünk ennél az intézménynél is. A nemzeti elkötelezettségű meteorológusok sokkal jobban tudnak mérni, a nyilatkozatokat meg egyébként is Rogán úr apparátusa koordinálja.

Nagy hazugság ez a kívül zöld, belül vörös ideológia... Le a görögdinnyével! A szerző mérnök-közgazdász