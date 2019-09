Beteg babáknak nem jár támogatás? - Csak a káosz biztos

Óriási káosz, támogatásmegvonás és a patikai pénztárnál sokkolódó anyukák – így jellemezhető az a helyzet, ami a tejfehérje-allergiás gyerekek számára felírt egyik legnépszerűbb tápszer körül kialakult szeptember 1-je után. A korábbi 380 forint helyett egyéves kor fölött mostantól 1710 forintba kerül egy doboz tápszer, de az információhiány miatt több patikában is teljes áron, 3805 forintért árulják a terméket. Magyarországon több tízezer érintett család lehet, egyre gyakoribb ugyanis a gyerekek körében a táplálékallergia.

Azoknak a babáknak és gyerekeknek, akiknek tehéntejfehérje-allergiájuk van, speciális étrendet kell tartaniuk, aminek egyik alapeleme a tejfehérjementes tápszer. Erre akár hároméves korig is szükségük lehet az egészséges fejlődéshez. Az ő szüleiknek jelent komoly terhet, hogy az egyik ilyen tápszer ára szeptember elsejétől a többszörösére emelkedett. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap­kezelő (NEAK, korábbi OEP) havi nyilvános gyógyszer-tájékoztatójából megtudtuk: míg a speciális igényekre gyártott Milumil Pregomin tápszer 0–12 hónapos korig 90 százalékos támogatással továbbra is 380 forint, addig ugyanezt az egyévesnél idősebb babák csak 55 százalékosan támogatott áron kapják. Így a szülőknek már 1710 forintba kerül egy doboz, akár csak néhány napra elegendő tápszer. Sőt, akinek nincs szerencséje – recept ide vagy oda –, a teljes árat kell fizetnie, a változás ugyanis komoly káoszt okozott. Kedden a budapesti Oktogon Gyógyszertárban például azt a tájékoztatást kaptuk, recepttel is 3805 forint a tápszer, mert már nincs rajta támogatás. Ugyanez volt a helyzet a miskolci Szent Rókus Gyógyszertár és a soproni Erzsébet Gyógyszertár esetében is. A komoly áremelkedésről nem ők tehetnek, számukra így mutatta a számítógépes rendszer a tápszert. „Majdnem elsírtam magam a pénztárnál, mikor közölték, hogy nincs támogatás, és mostantól 3805 forint a gyerekem tápszere, aki sem tejet, sem tojást nem ehet” – mondja egy vidéki édesanya. Voltak olyan patikák is, ahol már azt mondták, normatív támogatással 1710 forint, kiemelt támogatással 380 forint a tápszer, de mikor arra kérdeztünk rá, utóbbi egyéves kor után is kérhető-e, sehol sem tudtak válaszolni. (A NEAK hivatalos gyógyszer-indikációja szerint egyébként nem kérhető.)

Nekik nem szóltak

Az árazás körüli kavarodásban szerepe van annak is, hogy a termékek új, úgynevezett TTT kódokat kaptak. A számítógépes rendszer a patikákban ez alapján ismeri fel és azonosítja a tápszert. Lapunk birtokába került egy, a gyártótól a szakorvosoknak küldött levél, melyben azt írják, a tápszer továbbra is támogatott, de megváltozott a kódja a rendszerben, így a régi kóddal felírt termékek teljes árasak. Életkori korlátról és a támogatás megváltozásáról ebben a levélben nem írnak, ahogy az sem derül ki, miért utólag tájékoztatták a szakorvosokat és miért nem tudnak semmit a gyógyszertárak. „Minden századik gyermek tejfehérje-allergiás, vagyis több tízezer családot érint a támogatás megvonása” – mondja dr. Csáki Csilla, a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet csecsemő- és gyermekgyógyász, allergológus szakorvosa. Aki – mint említette – semmiféle tájékoztatást nem kapott arról, hogy megváltozna a tápszertámogatás. Ennél fogva nem tudhatja, mit jelent, hogy „új kódot” kapott a termék. Ő a héten is a régi kóddal adta ki a recepteket. „Ezt a tápszert eddig hatéves korig, 90 százalékos támogatással írtuk fel. Nehéz lesz az új helyzet, mert így is folyamatosan küzdünk a szülőkkel, hogy ne rizs- vagy­ zabtejet adjanak az egy-két ­éves, tej­fehérje-allergiás gyermekeknek, hanem teljes értékű tápszert. Ha ez már nem 380, hanem majd’ kétezer forintba kerül, még nehezebb dolgunk lesz. A Pregomin nagyon jó minőségű termék, egyéves kor fölött nincs is olyan, amit szívesen javasolnék ezenkívül. Persze létezik még a Humana SL szójatáp az egyévesnél idősebb gyermekek számára, de ez keresztallergiát is okozhat” – tudjuk meg a szakorvostól. Nem csak ez a gond. Korántsem biztos, hogy egy új tápszert is elfogad egy akár kétéves gyerek, ha már hozzászokott a korábbihoz és annak az ízét szereti.

Megkerülhetetlen szükséglet

„Hároméves korig a gyerekeknek nagyon magas a fehérjebeviteli igényük, és mivel tehéntej-allergiájuk miatt tejterméket nem ehetnek, a szükséges mennyiséget tápszerrel juttathatják a szervezetükbe. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jól fejlődjenek” – erről dr. Nagy Ilona csecsemő-, gyermekgyógyász szakorvos, házi gyermekorvos beszélt. Szerinte ugyan egyéves kor után sokan kinövik a tejfehérje-allergiát, de a hozzátáplálással kezdődhetnek az egyéb allergiák. Ha pedig valakinél konstans az érzékenység, akár hatéves koráig is szüksége lehet a tápszerre, bár ez már ritka. Ha nem kapják meg a megfelelő mennyiségű fehérjét a gyerekek, annak nagyon súlyos következményei is lehetnek. „Nemzetközi vizsgálatok igazolták, hogy megfelelő mennyiségű állati fehérje nélkül az allergiás gyerekek egy-két évvel elmaradnak a növekedésben az egészséges kortársaikhoz képest, sőt vitamin- és kalciumhiány is kialakul náluk. A csontok, az idegrendszer és az agy fejlődését is visszaveti a hiány. Ez később tanulási nehézségeket, idegrendszeri zavarokat is okozhat és komolyan befolyásolja a szellemi teljesítőképességüket is” – sorolja Csáki Csilla. Gyakran pedig nemcsak a tejfehérjére, hanem a szójára, a tojásra is allergiás egy gyermek, sőt keresztallergia is kialakulhat. A marhahús a tej-, a csirkehús a tojásallergiához hasonló tüneteket produkál. Ilyenkor állati fehérjét egyáltalán nem szabad fogyasztani. A legfrissebb kutatások eredményeképp folyamatosan újragondolják, hogy miképpen érdemes táplálni a gyerekeket, a WHO-ajánlás is folyamatosan változik. Jelenleg – amennyiben ez lehetséges – féléves korig csak anyatejes táplálás javasolt. Az anyatejjel ugyanis az anya által elfogyasztott élelmiszerek kis mennyisége is átjut a gyermekbe, ami segíti az immuntolerancia kialakítását. Azoknál, akik tápszert kapnak, 4–6 hónapos kor között már ajánlanak más ételeket is. „Ez persze nem azt jelenti, hogy nagy mennyiségeket kell a gyerekkel etetni, csak kóstoltatni! Volt korábban egy kutatás arról, hogy ha korán (négy hónapos kortól), minimális mennyiségben és a bélrendszeren keresztül találkoznak a gyerekek a mogyoróval, akkor kisebb eséllyel lesznek allergiásak rá, mintha elsőként a tüdőn vagy sérült bőrön keresztül érintkeznek a mogyoró porával” – mondja Nagy Ilona.

Most akkor allergiás vagy sem?

Az ételallergiát jelezhetik az ekcémaszerű kiütések, a hasmenés és a véres széklet, de nem feltétlenül jelentkeznek ennyire egyértelmű tünetek. Előfordul az is, hogy pusztán csak nem gyarapszik megfelelően egy baba, elmarad a súlya. Az azonban, hogy egy gyermek allergiás-e vagy sem, nem mindig egyértelmű. Dr. Csáki Csilla például találkozott olyan családdal, ahol néhány ekcémás kiütés miatt azt mondták a szülőknek, érzékeny a gyermek a tejfehérjére, ezért éveken át „mentes” étrendre fogták, holott erre egyáltalán nem volt szükség. Azért, hogy ezt elkerüljék, érdemes gyerek-gasztroenterológushoz vagy -allergológushoz fordulni és ott elvégeztetni a szükséges teszteket. Ez azonban nem mindig olyan egyszerű, hiszen a vizsgálatok nagyon drágák, és az államilag finanszírozott ellátás keretében minden hónapban csak ­bizonyos számú vértesztet kérhet egy szakorvos. Ha kifutnak a keretből, a következő hónapra csúszik a beteg. Emiatt sokan inkább a magánellátás felé fordulnak, de ezek a vizsgálatok ott több tízezer forintba is kerülhetnek. Úgy tűnik, a döntéshozókat nem tájékoztatták megfelelően arról, milyen jelentős pluszköltségekkel járhat a családoknak egy allergiás gyermek kezelése és étkeztetése. Pedig a tej- és tojásmentes hozzávalók és ételek rendre kétszer-háromszor olyan drágák, mint a nem mentes társaik. Ehhez jön mostantól hozzá a tápszerek árának emelkedése is. És ez akkor is hatalmas teher volna, ha nem éppen a családok évében kellene elviselni.