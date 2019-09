Fogorvossztrájk: nem sikerült áttörni a kormány közönyét

Véget ért a fogorvosok figyelemfelhívó demonstrációjának első szakasza. A szeptember 21-ei orvosgyűlésen folytatják tiltakozásukat.

Véget ért a fogorvosok figyelemfelhívó demonstrációjának első szakasza. Az elmúlt két hétben az alapellátó praxisok fele állt le a doktorok "tiltakozó szabadsága" miatt, az akció idején csak a sürgős eseteket látták el. Egy hét múlva, a szeptember 21-ei orvosgyűlésen folytatják tiltakozásukat azért, mert finanszírozásuk nem éri el a háziorvosokét, nem fedezi még az ellátás költségeit sem.

„Példaértékű összefogással zajlott a demonstráció – foglalta össze Nagy Ákos keszthelyi fogorvos, az akció koordinátora. Szerinte a lakosság országszerte megértően fogadta az akciót, ezért köszönet illeti valamennyi páciensüket. Az önkormányzatok egy része is kiállt mellettük, Cegléden például a város honlapjára is kitették, hogy támogatják a fogorvosokat. Voltak azért másféle tapasztalataik is: Sopronban például a helyhatóság képviselői ellenőrizték és jegyzőkönyvezték a rendelés ideje zajló demonstrációt, letépték az ajtókról a betegtájékoztatókat.

A kormány makacs hallgatással kísérte a demonstrációt, amiből Nagy Ákos szerint az következik, hogy további lépéseket kell tenniük az alapellátás mentésérért. Ennek a részleteiről társaival a következő napokban egyeztetnek. Egyelőre annyi biztos: szeptember 21-én ott lesznek az orvosgyűlésen, amit a Magyar Orvosi Kamara (MOK) „Elhalt ígéretek nyomában – párbeszéd a döntéshozókkal” címmel hívott össze.

A MOK ezen a rendezvényen szeretné szembesíteni a kormányt az orvosok követeléseivel: szektorsemleges minimális alapbért, a paraszolvencia és a nyugdíjas korú munkavállalók diszkriminációjának megszüntetését, valamint a szakmai minimumfeltételek meglétének szigorú ellenőrzését várják. A rendezvényre több minisztert is meghívtak, eddig ketten jelezték, hogy nem tudnak részt venni, de küldenek maguk helyett valakit. Éger István, a MOK elnöke korábban azzal indokolta az orvosi nagygyűlés összehívását, hogy az elégedetlenség nőttön-nő az orvosok körében, elsősorban fizetésemelések elmaradása miatt. A tavaly április óta eltelt kormányzati időszakot az elnök csalódottan elvesztegetett időként jellemezte.