Az Együtt támogatja a fogorvosok demonstrációját

Mint megírtuk, három napon át több száz fogorvos csak a sürgős beavatkozásokat végzi el a tb-támogatott rendeléseken, így tiltakoznak az ellen, hogy évek óta sokkal kevesebb pénzt kapnak a betegellátásra, mint amennyiből praxisaik még működtethetők.