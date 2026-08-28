Nem politikai akcióról, hanem segélykiáltásról van szó – állítják a kezdeményezők.
Véget ért a fogorvosok figyelemfelhívó demonstrációjának első szakasza. A szeptember 21-ei orvosgyűlésen folytatják tiltakozásukat.
A fogászok kéthetes demonstrációjának második napján az Emmi közleményében jogellenesnek minősítette az akciójukat. A megmozdulást szervező gyógyítók közleményben pontosították a tárca reagálását.
A sztrájkra készülő alapellátó fogorvosok döntő többsége hétfőn reggel megkezdte a kéthetesre tervezett demonstrációt, ami alatt csak a sürgős eseteket látják el a résztvevő praxisokban.
Mint megírtuk, három napon át több száz fogorvos csak a sürgős beavatkozásokat végzi el a tb-támogatott rendeléseken, így tiltakoznak az ellen, hogy évek óta sokkal kevesebb pénzt kapnak a betegellátásra, mint amennyiből praxisaik még működtethetők.