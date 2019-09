Túl sokat kért az honvédelmi cég, pilótasisak nélkül maradt a rendőrség

Valami különlegeset tudhatnak a XVIII. kerületi egyesületnél, látványos munka nélkül szerezhettek több mint ezer aláírást.

A civil kurázsi győzelmének vagy valami egészen másnak is tekinthető az, ami nemrég a XVIII. kerületben történt – írja az Index . Az Agora Lokálpatrióta Egyesület az utolsó pillanatban vetette nyilvántartásba magát, gyorsan átvette az ajánlóíveket, egy esős hétvége alatt összegyűjtötte a polgármester-jelöltjének és a 14 egyéni képviselőjének induláshoz szükséges számú aláírást, majd a határidő napján le is adta azokat.

Az önkormányzati választásokra augusztus 24-én kezdődött meg az ajánlások gyűjtése. Sok párt és szervezet már augusztus első felében nyilvántartásba vetette magát, majd kiállt a terekre, a piacokra, hogy összegyűjthesse az induláshoz szükséges aláírásokat. A XVIII. kerületben induló polgármesterjelöltnek ehhez 300 aláírást kellett szereznie, az egyéni jelölteket pedig a választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlania, amihez ott 59-59 aláírás kellett – vagyis, minimum 1126 aláírásról beszélünk. A XVIII. kerületben, Pestszentlőrinc-Pestszentimrén az ellenzék az MSZP-s Szaniszló Sándor mögé állt be, hogy legyőzze Ughy Attila fideszes polgármestert. Rajtuk kívül indul még Luka István független jelölt, majd az utolsó pillanatban hirtelen feltűnt Láng László, az Agora Lokálpatrióta Egyesület polgármesterjelöltje is.

Az Agora Lokálpatrióta Egyesület tényleg hihetetlen munkát végzett, tekintve, hogy szeptember 9-én 16 órakor járt le a jelöltállítási határidő – jegyzi meg a portál.

• Szeptember 5-én vették nyilvántartásba jelölőszervezetként az Agorát. • Szeptember 6-án pénteken vették át az ajánlóíveket. • Szeptember 6-8. között, egy hétvége alatt gyűjtötték össze az ajánlásokat úgy, hogy a szombati piaci napon zuhogott az eső, kevés ember volt az utcán, és az amúgy ajánlásokat gyűjtő többi ellenzéki szervezet aktivistái sem láttak semmilyen megjelenést vagy kitelepülést az Agora részéről. • Szeptember 9-én délelőtt az Agora polgármesterjelöltje és 14 egyéni jelöltje leadták az ajánlóíveket. A helyi választási bizottság még aznap nyilvántartásba vette őket.

Harmóniában a fideszes önkormányzattal

Az Agorát 2014. februárjában alapították. A szervezet céljai között politikai tevékenység nem szerepel, csak a környezet megóvása és fejlesztése, közösségi kertek szervezése, működtetése, társadalmi akciók, szakmai programok szervezése. Honlapjukon maguk sem rejtik véka alá, hogy közös pályázatokon vesznek részt a helyi önkormányzattal, oktatási és kulturális intézményekkel, az egyházakkal, valamint szociális és érdekvédő szervezetekkel. A fideszes Ughy Attila által vezetett XVIII. kerületi önkormányzattal korábban együttműködési megállapodást kötöttek. Legutóbb részt vettek azon az összesen 1,5 milliárd forintos pályázaton, amely a Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja nevet viseli. Az Agora feladata itt közösségi kert létrehozása és közösségi programok (ismerkedés, kertsorsolás, szaktanácsadás) szervezése volt.

A kerületi ellenzék szerint az Agora igencsak furcsa körülmények között és gyanús háttérrel szerezte meg ilyen gyorsan az ajánlásokat.



Hensch Norbert, az Agora vezetője például többször nyilatkozott együtt korábban Kádár Tibor fideszes önkormányzati képviselővel, aki Kubatov Gábor jobbkezeként vált híressé, amikor egy nyilvánosságra került videóban a fideszes aktivistákat képezte ki a Kubatov-lista kezelésére.

Vajon miért az utolsó pillanatban vágtak bele a jelöltállításba, és hogy sikerült ilyen rövid idő alatt összegyűjteni az ajánlásokat? - kérdezte az Index Hensch Norbertet, az egyesület vezetőjét. Ő azt mondta: mindenki mással foglalkozik az egyesületben, ők nem professzionális szervezet, nem nagyon értek rá eddig ezzel foglalkozni. Hensch szerint semmi különös nincs abban, hogy két nap alatt összegyűjtötték az aláírásokat: ő például régóta a kerületben lakik, sokan ismerik, és az egyéni jelölteknek sem okozott gondot az 59 ajánlás megszerzése. Az eset furcsasága ellenére sem egyedi, a főpolgármesterségre bejelentkező Berki Krisztián is úgy adott le 10 ezer ajánlást a szükséges 5 ezer helyett, hogy nem nagyon lehetett látni kampányolni az utcán. Puzsér Róbert emiatt fel is jelentette. A híportál emlékeztet: a számára kritikus helyeken a Fidesz érdeke az, hogy a választás semmiképpen ne kétszereplős legyen, mert akkor a most összeálló ellenzék hatékonyabban tudná begyűjteni a kormánypárt elleni protestszavazatokat.