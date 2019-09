Hadvezetés: oszolj?

Miközben százmilliárdokat költ a kormány új haditechnikára, egyre több jel utal arra, hogy nem csak a fegyverzetet cserélik le.

Az Orbán-kormány katonai szigorral irányított kommunikációját ismerve igazán meglepő az: egy napokban tartott szakmai fórumon a Honvédelmi Minisztérium (HM) valamint a honvédség vezető beosztású munkatársai is nyílt kritikát fogalmaztak meg és a megújulás, változás szükségességét hangoztatták. „A szervezeti kultúra szerepe a haderő modernizációjában” címet viselő workshopról készült – a honvedelem.hu-n olvasható – beszámoló szerint Erdélyi Lajos, a HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt: a hadsereg legnagyobb problémája ma a lemorzsolódás, és az, hogy nem képesek vonzerőt teremteni a legfiatalabb generációk számára, ezért teljes változásra van szükség a szervezeti kultúrában. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese azt említette, hogy a modern haderő „a keleti kultúrával már nem üzemeltethető”, változásra van szükség a „felsővezetői szinttől a végrehajtó állományig”. A workshop egyik résztvevője azt mondta a Népszavának: Böröndi Gábor beszédében azt is egyértelművé tette, hogy valaki vagy hajlandó változtatni, vagy kikerül a HM állományából. Miközben a fórumon nyíltan megújulást sürgettek, lapunkhoz ismét olyan információk jutottak el, hogy még az idén változás várható a honvédelmi miniszteri poszton, mert Benkő Tibort nem feltétlenül tartják alkalmasnak a hadsereg teljes modernizációjának levezénylésére. Ezzel egy időben arról is kaptunk híreket, hogy több jelentős átalakítás jöhet a minisztériumban is. A hozzánk eljutott – és részben már online fórumokon is olvasható – információk szerint még az idén elveszítheti háttérintézményei nagy részét a HM. A harckocsik karbantartásával foglalkozó HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz kerülne. Jelenlegi formájában megszűnne a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., melynek térképészeti részét az MH Geoinformációs Szolgálatba integrálnák, a Zrínyi Kiadó további sorsa azonban még bizonytalan. Ezzel a HM önálló külső kommunikációja is megszűnne. Ez már csak azért is érdekes, mert ez volt az egyetlen olyan minisztérium, amelynek nem a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda irányítja a kommunikációját. További változást hozhat, hogy jelenleg viszonylag sok nyugdíjas korú tiszt lát el vezető feladatokat a HM-ben, és őket várhatón nyugállományba küldik. Orbán Viktor egy hónapja már jelentős változtatásokat hajtott végre a HM vezetésében, mennie kellett Kádár Pál közigazgatási államtitkárnak, Sulyok János védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkának továbbá Balog András József jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárnak. Forrásaink szerint ezek már a további átalakítások előszelét jelenthették, és az érintettek szakterülete is jelzi, hogy elsősorban a HM működésével, a modernizációval kapcsolatban akar változást látni Orbán. – Ebben persze az az ironikus, hogy a legfontosabb döntések, mindenekelőtt a hadibeszerzés ügyei sosem a HM-ben dőltek el, hanem Orbán Viktor közvetlen környezetében, ezekről mi is csak már kész tényként értesültünk – mondta egy volt HM-es vezető, hozzátéve ugyanakkor, hogy a már eldöntött fejlesztések szakmai szempontból szerinte így is nagyon jónak nevezhetők. Úgy tudjuk, az átszervezés előkészítésére már létrejött egy munkacsoport a minisztériumon belül Mogyorósi József Zsolt ezredes, logisztikai csoportfőnök-helyettes vezetésével, a változásokra pedig még idén sor kerülhet. A lapunkhoz eljutott hírekről megkérdeztük a HM sajtóosztályát és a Honvédelmi Dolgozók Szakszervezetét is, de válaszokat nem kaptunk.