Alszunk a lelátón

Én nem értek a gazdasághoz. A gazdasági mutatókhoz meg pláne nem. Már csak azért sem, mert a mutatók sose arra mutatnak, amerre nézni szeretnék.

A minap kezembe akadt a KSH augusztusi „inflációs jelentése”. Eszerint augusztusban a hazai árukat átlag 3,1 százalékkal adták drágábban a 12 hónappal azelőtti állapothoz képest. Az embernek már erre a szabad szemmel alig látható értékre viszketni kezd a tenyere. Még tovább fokozódik a helyzet, ha elolvassuk, miből is jött ez ki. A krupli például 31 százalékkal drágult – írja a KSH. (Mondjuk nem tudom, ezt hol mérték, de amerre én járkálok – és higgyék el, az nem a Culinaris -, ott az alapélelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök ára legalábbis duplázódott.) De folytassuk: a friss zöldségekért 24, a dohányárukért 13, a sertéshúsért 12, a lisztért 11, a péksüteményekért és az albérletért 10, a szeszes italokért 9, a tűzifáért és a szénért pedig 8 százalékkal kell többet fizetni.

Ezek után, komoly önuralommal, sziszegve kérdezném: hogy a kutyaúristenben jött ki ebből 3,1 százalék?

Már érkezik is a válasz. A használt autók ára például 8 százalékkal esett. És ezen, valljuk be, sokat foghatnánk. Kérdés persze, az autóneppereken kívül ez kinek jó. Aztán: 5 százalékkal olcsóbbak a telefonok. Hát, ha ez igaz is, legfeljebb évi pár ezer forintot hoz. Az üzemanyagok és a fogyasztási cikkek ára pedig alig változott.

Ennyivel kell beérjük. Bevallom, a KSH-jelentéseket övező, szemléletemet lefurcsázó, maginflációról, nyugdíjas kosárról, elemzői várakozásokról, nemzetközi sztenderdekről magyarázó közgazdasági szemlélet inkább csak tovább bőszít.

Mert a napnál is világosabb, kiket sújt igazán a drágulás. Aki inkább krumplit, zöldséget, lisztet, kenyeret, húst, cigit és piát vesz, albérletben lakik, fával tüzel, semmint hogy nagyüzemben autót vagy telefont vásárolna. Ők a szegények. Ők azok, akiket az Orbán-kormány, ahelyett, hogy megvédene, a szabadárak prédájául dob.

Miközben szakmányban gyártják az újabb és újabb inflációs prognózisokat.