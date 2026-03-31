Orbán Viktor ovális, globális és orbitális pályán

Globális konzervatív-szuverenista hálózatot szervez az Orbán-rezsim magyar közpénzből. És ez nem csupán gyanú vagy vélemény: a magyar szélsőjobboldal feje régóta büszkén hirdeti, hogy a hálózat agytrösztjét inspirálják. Orbán maga mondta Tusnádon, hogy a fideszesek mélyen vesznek részt Trump programíró csapatában. A Project 2025 nevű demokrata-liberális mélyállam-felszámolási doktrína révbe érni látszik. Az ezt jegyző Heritage Foundation együttműködik a Miniszterelnöki Kabinetiroda által támogatott Batthyány Lajos Alapítvánnyal. A trumpista szervezet kapcsolatban áll a Danube Institute-tal is, amely több mint 1,64 millió dollárt fizetett külföldi partnereknek közpénzből. Rogán Antal amerikai szankciós kitiltásra kerülése mögött számos szervezett korrupciós ok állhat, de nem volna furcsa, ha ez lenne az egyik. Emlékezzünk meg itt a magyar szélsőjobboldal kapitális hisztijéről, amikor amerikai adományozók révén került kétmilliárd forint az ellenzék 2022-es kampányába, miközben a Fidesz sokszorosát nyúlta le a saját megválasztásra a CÖF, a Megafon, az Alapjogokért Központ, a Szuverenitásvédelmi Hivatal, az MTVA, a nemzeti konzultáció és még számos nagy étvágyú közpénzfaloda etetésével.