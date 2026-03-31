Miért a magyar valóságról ír vérbő latin regények helyett? Miféle generációs terhek nyomasztják a ma negyvenes korosztály tagjait? Miért nem lehet jóízűen kinevetni a turbónacionalista tirádákat? Latin-amerikai kalandozásai mellett mindezekről és még sok másról beszélgettünk Soltész Bélával az Osztatlan közös című, új novelláskötete kapcsán.
Globális konzervatív-szuverenista hálózatot szervez az Orbán-rezsim magyar közpénzből. És ez nem csupán gyanú vagy vélemény: a magyar szélsőjobboldal feje régóta büszkén hirdeti, hogy a hálózat agytrösztjét inspirálják. Orbán maga mondta Tusnádon, hogy a fideszesek mélyen vesznek részt Trump programíró csapatában. A Project 2025 nevű demokrata-liberális mélyállam-felszámolási doktrína révbe érni látszik. Az ezt jegyző Heritage Foundation együttműködik a Miniszterelnöki Kabinetiroda által támogatott Batthyány Lajos Alapítvánnyal. A trumpista szervezet kapcsolatban áll a Danube Institute-tal is, amely több mint 1,64 millió dollárt fizetett külföldi partnereknek közpénzből. Rogán Antal amerikai szankciós kitiltásra kerülése mögött számos szervezett korrupciós ok állhat, de nem volna furcsa, ha ez lenne az egyik. Emlékezzünk meg itt a magyar szélsőjobboldal kapitális hisztijéről, amikor amerikai adományozók révén került kétmilliárd forint az ellenzék 2022-es kampányába, miközben a Fidesz sokszorosát nyúlta le a saját megválasztásra a CÖF, a Megafon, az Alapjogokért Központ, a Szuverenitásvédelmi Hivatal, az MTVA, a nemzeti konzultáció és még számos nagy étvágyú közpénzfaloda etetésével.
A világhírű szlovén filozófus szerint a sokat vitatott olimpiai megnyitójával Európa legjobb oldalát mutatta meg.
Orbán Viktor konvertibilissé tenné kleptokratikus-autokratikus illiberalizmusát. Európai pártcsaládot épít (via Addams Family). A 26 másik tagállam többségében kitelt a becsülete, kitessékelték az Európai Néppártból, és az Európai Parlament – Unió-történeti pillanat – választási autokrácia hibrid rezsimjének nevezte a Fidesz–KDNP által megszilárdított maffiaállamot. Bármennyire szajkózza is a magyar kormányfő, Európa nem kért az ún. változásából. A korábbinál többen szavaztak ugyan a szélsőjobboldal pártjaira, de egyértelmű megerősítést kapott a mérsékelt jobboldaliak, a szociáldemokraták és a liberálisok praktikus nagykoalíciója. A nem létező orbáni konzervatív diadalt csak a magyar propagandamédia követi szájtáti csodálattal, Európában továbbra is szalonképtelen a demokrácia leépítése, a lopás eszközével elkövetett hatalomgyakorlás, ahogy a bumfordi trumpi populizmust és a Putyin-imádó szalonfasiszta szélsőjobboldalt is megvetés övezi. Mindazonáltal a liberális demokrácia humanizmusa akkor éli túl az évtizedet, ha feltámad az életösztöne, és megvédi magát. Kokival, sallerrel, utcai harccal. Náciknak nix ugribugri.
Népek, falak, háborúk - Balassa Tamás és Röhrig Dániel videóriportja.
Néhányszor már meggyűlt a baja a román politikának az arannyal az elmúlt évtizedekben.
Hiába van meggyőződve róla a demokratikus oldal, hogy ismeri a haladás útját, politikailag erőtlen marad, ha nem tudja nyelvileg érzékletessé, átélhetővé tenni annak értékeit. Ezt a munkát várja el leginkább a hazai ellenzéki tábortól, immár a nyilvánosság fórumain is, a fiatal magyar értelmiségi nemzedék egyik képviselője, Béndek Ábris.
Magyarellenes román politikusok „Erdély ősi föld” feliratú molinókat tartottak a kezükben.
„Ha az a kérdés, hogy az Európai Néppárt elnyerheti-e még egyszer a Fidesz kezét, az a válaszom, hogy nem. Már máshol vagyunk, elkeltünk.” Így felelt egy kérdésre Orbán Viktor a legutóbbi, évi egyszeri sajtótájékoztatóján. De nem mondott igazat. A Fidesz még nem kelt el. Keresi az európai konzervatívok kegyeit, de jobbára csak a szélsőjobboldaliakét találja. Korábbi lengyel barátai, akiket az Európai Néppártból próbált elcsábítani, kikosarazták. Maradnak a nacionalisták-populisták, akik viszont vagy a homofóbiában árnyaltabbak vagy Ukrajnát (a szabadságért és a békéért harcolót) választották Oroszország (vagyis a háborút kirobbantó) helyett. Mert ahol szélsőség van, ott minden van. És minden szélsőségesen van.
A legtöbben megússzák egy életen át anélkül, hogy rárontanának a rohamrendőrök egy Paks-Újpest bajnokin. Nem is igazából rárontás volt ez, a marcona rendvédelem egyszerűen csak besétált a jelentős kerítéshiányon, amit a vendég szurkolók idéztek elő az első félidőben. Vagyis „mi”. Nem ment a csapatnak. Még arra emlékszem, hogy fedezéket keresve lehülyéztem egy fejileg sérült szurkolótársamat, akihez visszatalált egy általa elhajított füstgránát, ezért szabadcsapatot szervezett a felbolydult szektorban a rohamrendőrök ellen. Jómagam megelégedtem azzal is, hogy gumibotozás nélkül megússzuk az affért – lila-fehér-mániás fiam, és én.
Az orosz állam a nyelvhasználat kérdését háborús ürügyként használta. Mi következik ebből Európa számára? – a többi között erről kérdezte a Népszava Tomasz Kamusellát, a skóciai St. Andrews Egyetem lengyel professzorát.
Tizennyolc hónapon belül a negyedik előrehozott választást rendezik meg Bulgáriában október 2-án vasárnap.
Egy-két év nyugalom után a svédországi és olaszországi parlamenti választások ismét az európai szélsőjobboldal erősödését jelzik. Ami kissé enyhe kifejezés, hiszen a Svéd Demokraták koalícióban kormányra kerültek, és hasonló eredményt ígér a Georgia Meloni vezette Olaszország Fivéreinek szövetsége Matteo Salvini és Silvio Berlusconi pártjával. A végrehajtó hatalom részleges vagy teljes birtokában vajon mekkora mozgástere van ezeknek az erőknek a polgári demokratikus intézményrendszer lebontására? Amit Európa legsikeresebb szélsőjobboldali pártja, a Fidesz Magyarországon részben már elvégzett.
Ezt azért jó volna elkerülni, mert már a jelenlegi párialét is egész Magyarország szégyene.
Magyarországon 1956 után néhány évvel megindult egy antinacionalista nemzetépítés, ami fogalmi nonszensznek tűnik, hiszen a nacionalizmus hozta létre a nemzetet. A Kádár-korszak nemzetfelfogásáról írt könyvet Földes György történész Nemzet és hegemónia - Magyarország 1945-1989 címmel, amely a nemzetről folytatott mai viták fényében kap különösen fontos hangsúlyt.
Nem csak az volt sokatmondó, hogy Ferenc pápa öt év után visszatért Leszbosz szigetére, hanem az is, hogy hosszasan beszélgetett a menekültekkel, végighallgatta történeteiket.
A szerb elnök- és parlamenti választás közeledtével felülről szítják a nacionalizmust déli szomszédunknál. A jelek szerint az ország politikai vezetői képtelenek tanulni a múlt hibáiból.
A magyar kormányfő migrációellenes és nacionalista partnerei segítségével kívánja magát az európai jobboldal vezetőjének feltüntetni.
Tucker Carlson, az amerikai őskonzervatív Fox News politikai beszélgető műsorának vezetője rögtön fel is bukkant Orbán Viktor oldalán.
Ugyanakkor túlnyomó többségük szerint meg kell védeni az ország területén élő kisebbségeket.
Minden idők egyik legsikeresebb képregénye az Asterix, nem érdemtelenül. A rómaiakkal kibabráló gall mulatságos kalandjai meghódították a világot. A franciák nemzeti önképét páratlan módon formálta a sisakos mesehős – történelmi tragédiák, traumák, kudarcok árnyékában.
Nem halasztaná a parlamenti választást az ország elnöke, a kormányzó jöbbközép-nacionalista koalíció viszont tovább kormányozna.