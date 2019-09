Tarlós-Karácsony: 37-34

Magánoktatásba menekíti gyermekeit az elit, úgy tűnik, a cívis város első embere sem kivétel.

Debrecen újrázására készülő fideszes polgármestere, Papp László a Modern Városok Program állami 3,3 milliárdjából épült, s magas éves tandíjat szedő Debreceni Nemzetközi Iskolába íratta be kisebbik, általános iskolai alsó tagozatos korú gyermekét – erről jutottak el hírek több forrásból is a Népszavához. Az iskolában – amelyet maga a polgármester avatott fel augusztus 31-én – az elsősök és a másodikosok éves tandíja 2 millió 897 ezer 500 forint. Megkerestük a debreceni városházát, hogy megtudjuk, igaz-e, hogy a polgármester a nemzetközi magániskolába íratta be gyermekét. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ha oda íratta be gyermekét, akkor milyen szempontok vezérelték, tekintve, hogy a lépéssel gyakorlatilag elismerte: nem bízik az állami oktatásban, s nem tartja azt gyereke számára megfelelő színvonalúnak.



Válaszában a debreceni városháza sajtóirodája nem cáfolta, hogy a polgármester gyermeke a nemzetközi iskola tanulója. Azt írták: a debreceni városvezetők családtagjai eddig sem vállaltak közéleti szerepet és a jövőben sem tervezik, különös tekintettel a gyermekekre. Az iskolaválasztást is családi, magánügynek tartják. Hozzáfűzték: „A debreceni baloldal egy nemzetközi szinten sikeres oktatási modellt támad. A debreceni városvezetés a nemzetközi iskola felépítésével erősítette a város oktatási rendszerét annak oktatási, történelmi hagyományaira figyelemmel.”

Papp László polgármester (balról a 2.) Tasó István, Gulyás Gergely, Kósa Lajos és Öreg János igazgató társaságában átadja a a Debreceni Nemzetközi Iskolát (International School of Debrecen) Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

mint arról korábban beszámoltunk –, zöldmezős beruházással két év alatt felhúzott oktatási intézményben idén két óvodai és két általános iskolai 1-2. osztállyal indították a tanévet, a tervezett 50 helyett 56 tanulmányi szerződést kötöttek meg, vagyis ennyi gyereket fogadtak. Ez az óvodai és az iskolai csoportokat magában foglalja, amiből látszik, hogy az állami oktatással ellentétben kis létszámú, személyre szabott tanulási és fejlődési lehetőséget biztosítanak a kiválasztottaknak. Debrecen pallagi városrészében ––, zöldmezős beruházással két év alatt felhúzott oktatási intézményben idén két óvodai és két általános iskolai 1-2. osztállyal indították a tanévet, a tervezett 50 helyett 56 tanulmányi szerződést kötöttek meg, vagyis ennyi gyereket fogadtak. Ez az óvodai és az iskolai csoportokat magában foglalja, amiből látszik, hogy az állami oktatással ellentétben kis létszámú, személyre szabott tanulási és fejlődési lehetőséget biztosítanak a kiválasztottaknak.

A helyi oktatási ügyekre közelebbről rálátó forrásunk szerint nemcsak a városvezető, de az egyik, szintén jobboldali kötődésű önkormányzati intézményvezető, s az egyik fideszes képviselőjelölt gyereke is az új, milliós tandíjú iskolába jár. Az információt többen, több oldalról is megerősítették lapunknak, volt, aki név szerint sorolta fel a magániskolát választó helyi potentátokat.

Az óvodások éves tandíja 2 millió 440 ezer forint, az elsősöké és a másodikosoké 2 millió 897 ezer 500 forint. Szegény sorsú, tehetséges diákoknak ösztöndíjprogramot még nem indítottak, de tervezik, hogy a jövő évtől már lesz ilyen: a pályázatokról egy háromfős bíráló bizottság javaslata alapján a város jegyzője dönt majd. Szintén jövőre tervezik beindítani a középiskolai képzést is. Noha az angol tanítási nyelvű magániskolát elsősorban a már idetelepedett, vagy hamarosan érkező multinacionális cégek, így például majd a BMW-gyár külföldi vezetőinek szánták, az első tanévre beiratkozottak zömmel magyar állampolgárságúak – tudtuk meg. Debrecen polgármestere egyébként tehetős ember – ez derült ki az Átlátszó adatigénylése nyomán közzétett vagyonnyilatkozatából, amelyben értékes bútorokról, 1550 kötetes könyvtárról, Omega karóráról, több ingatlanról, és 530-as BMW-jéről is beszámolt. Bruttó fizetése polgármesterként közel egymillió forint, ami mellé nagyjából 150 ezer forint költségtérítést kap. Ha csak a polgármesteri fizetéséből kellene a magániskolai tandíjat kifizetni, az jelentős érvágás lenne, hiszen hivatalos nettó jövedelme harmadát ez esetben erre a célra kellene áldoznia. A vagyonnyilatkozatból azonban az is kiderül, hogy Papp Lászlónak a feleségével közös ügyvédi irodája van – a munkáját itt szünetelteti –, amit szintén ügyvéd felesége irányít, vagyis a családi bevételekből vélhetően már könnyedén futja a tekintélyes tandíjra.