Patkányirtó-tender: Tarlós belső vizsgálatot indít, a közbeszerzési bizottság elnöke rendkivüli ülést hív össze

A nyugdíjasoknak ingyen pörköltet adnak, minden városlakót gulyásozásra hívnak, az időseknek hajójegyet ígérnek, minden siófokinak ingyen sztrádamatricát – heves kampányba kezdett a Fidesz, hogy visszaszerezze Siófok öt éve elveszített vezetését a független, de ötpárti ellenzéki és civil támogatással újrainduló Lengyel Róberttől.

Egészen szürreális irányt kezd venni a kampány Siófokon az ingyen etetéssel-itatással és a csengő-bongó ígéretekkel, legalábbis a Fidesz részéről. Hosszú évek óta téma a déli elkerülő út hiánya, nyáron gyakran az elviselhetetlenség határáig fokozódnak a dugók a siófoki belvárosban. Az új Sió-híddal együtt tervezett állami beruházásnak 2014-ben már kivitelezője is volt, a Simicska-féle Közgép, ám az építkezés 2015-ös megkezdése előtt váratlanul pénzhiányra hivatkozva a szaktárca elállt a beruházástól – kis idő múlva következett a G-nap, Simicska és Orbán összeveszése… Siófok azóta is az elkerülő útra vár, öt éve is elhangzott az ígéret a Fidesz részről, ma már csak ingyen sztrádamatricát ígérnek a siófokiaknak az út elkészültéig – akiknek azonban ez nem oldaná meg a problémáját, az autópálya ugyanis nem tudja kiváltani az elkerülő utat, megszüntetni a belvárosi dugókat. „Nem szállok be az ígéretlicitbe – mondta Lengyel Róbert polgármester. – Mi, a Becsülettel Siófokért Egyesület csapata, nem vágunk marhát, disznót, nem hívunk "rendszerbarát" fellépőket sem. Sőt, Siófok „pénzeszsákjaitól” sem várunk „háttértámogatásokat", igaz, nem is ígérünk nekik semmit a város kontójára a jövőre nézve…Mi krumpli helyett tisztességet, pörkölt helyett becsületet, fellépő sztárok helyett korrekt választási programot kínálunk a siófokiaknak. Amúgy meg kicsit deja vu érzésem van. A 2014-es kampány idején kígyózó sorok álltak a városháza előtt a százmilliós nagyságrendben vásárolt és ingyen osztogatott okostelefonokért. Amikor megválasztottak, első dolgom volt leállítani ezt az esztelen pénzpocsékolást…” Lengyel amondó, a Fidesz által sztrádamatricákra szánt pénzt ő például inkább az óvodák felújítási programjának folytatására, a máig földes, vagy murvás utak szilárd burkolatúvá tételére, vagy a közvilágítás fejlesztésre fordítaná. „S szerintem nyugdíjasaink is inkább vágynak rendszeres jó szóra, vagy egy amolyan olvasós, zenehallgatós, beszélgetős, kulturális programos nappali intézményre, mintsem könyöradományokra...”