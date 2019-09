Németh Szilárd már a hasán hordja Orbán Viktort

A kormánypárt távollétével demonstrálta, mennyire foglalkoztatja a globális felmelegedés.

Nem okozott meglepetést a Fidesz-KDNP, szokásukhoz híven nem vettek részt azon a rendkívüli parlamenti ülésen, amit az ellenzék kezdeményezett a klímaváltozás témájában - mivel magát a felvetést is botránykeltésnek tartották . A szinte üres parlamentről Szél Bernadett független képviselő posztolt a Facebookon fotót. Szél lapunkak nyilatkozva botrányosnak nevezte a kormánypárti eljárást - mint mondta, a fideszesek és a magukat zöldnek mondó kereszténydemokraták a napirend előtti felszólalások alatt sem mutatkoztak,

pedig a globális klímaváltozás olyan kérdés, amiben egy oldalon kell állnunk, amiből nem lenne szabad pártpolitikát csinálni.

Megmondtam nekik, hogy ha már ellenzéki programra nem akarnak eljönni, akkor szervezzék ők meg klímavitát, ezen ne múljon – jegyezte meg a képviselő. Szél Bernadett amiatt is aggódik, hogy csak az utolsó pillanatban derült ki: Áder János is részt vesz majd szeptember 23-án az ENSZ New York-i klímacsúcsán, ám még most sem nyilvános, miről fog ott beszélni.

Az ellenzék felvonult a rendkívüli ülésre, Tóth Bertalan, az MSZP elnöke beszédében hangsúlyozta, a Fidesz homokba dugja a fejét klímaügyben, és a csernobili sorozat Gyatlov főmérnökéhez hasonlóan kezelik a válságot, mondván: „A helyzet nem jó, de nem is tragikus”. Tóth a kreténség netovábbjáként emlegette ezt a hozzáállást – hogy miközben a Földünk tüdeje, Amazónia lángol, Kósa Lajos szerint csak a bozót ég. Az MSZP elnöke úgy vélte, a kormány és Orbán köre egyértelműen érdekelt a minél több földgáz, olaj és szén felhasználásában, és ezért is fúrták meg az uniós klímatervet. A megoldást a pártelnök az októberi önkormányzati választásokban látta, ami szerinte valódi esély az ország zöldebbé, demokratikusabbá válásához.