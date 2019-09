Visszás családtámogatás: elképesztő összeg ment el a babaváró hitelre

Két hónap alatt annyit fizettek ki 22 ezer családnak, mint amennyit az egymillió gyerekes család kapott januártól családtámogatásra. Van olyan család amely 20 milliós autó vásárlására használta fel közpénzt.

Brutálisan nagy összeg került az elmúlt hónapokban a fiatal magyar családokhoz a babaváró hitel keretében. Az emberi erőforrás tárca számai szerint a július elsejei indulás óta eltelt bő két hónapban 32 ezren igényelték és 22 ezren pedig szerződést is kötöttek már a kormány 10 millió forintos hitelére, amely bizonyos feltételek mellett támogatássá alakulhat. A hiteligénylők 90 százaléka a maximális 10 millió forintot igényli – így ők két hónap alatt 217 milliárd forinthoz jutottak – közölte a sajtóval Novák Katalin államtitkár. Mindeközben valódi családtámogatásra januártól ezidáig összesen 234 milliárd forintot költött az állam, ám ezen pénzen nem 22 ezer, hanem a több mint egymillió család osztozott az 1 millió 700 ezer gyermeke után után. A kormány egy évtizede nem emelte a legfontosabb támogatást a családi pótlékot, igaz cserébe többször növelte a családi adókedvezményt. A július óta folyósított 10 millió forintos hitel kedvezményezettjei azok a fiatal házasok, aki vagy tervezik a gyermekek vállalást vagy nem, ráadásul a most kitalált 10 millió forintos hitel pénzügyi befektetésnek sem utolsó. Az államkincstár adatai szerint a kifizetett 234 milliárd forintos családtámogatási kiadásából 182,6 milliárdot tett ki a családi pótlék, illetve további 33,9 milliárd forintot a gyermekgondozási támogatás. A családtámogatási kiadások évről-évre kis mértékben csökkennek, ugyanis a támogatási rendszerből több gyerek kerül ki, mint ahány születik. Azt, hogy hoz-e változást a kormány új családpolitikai csomagja, még korai megítélni, ám mivel a jogosultak köre szűk, széles körben nem ösztönöz a gyermekvállalásra. A program kritikusai kormány demográfiai intézkedéscsomagját nem is családpolitikai, családtámogatási eszköznek, hanem szimpla költségvetési keresletösztönző intézkedésnek tekintik. Ezt támasztják alá az első tapasztalatok is: bankvezetők körében végzett felmérések szerint az babaváró hitel után érdeklődök jelentős része – bizonyos bankoknál az igénylők több mint fele – a prémium ügyfelek közül (magas jövedelem, diploma, magas pénzügyi tudatosság) kerültek ki – olvasható a jegybank szeptemberi hitelezési jelentésben. A bankárok azzal is tisztában vannak, hogy ezen ügyfelek egy része kizárólag befektetési célra veszi fel a babaváró hitelt, vagyis attól egy jottányit sem javulnak a magyar társadalom demográfia jellemzői. Ugyanakkor a felmérésből az is kiderült, hogy mivel a hitel önerőként vehető figyelembe, olyan családok számára is elérhetővé teszi a bankhitelt, amelyek korábban nem voltak hitelképesek. Az első két hónapban kifizetett 217 milliárd forintnyi hitelnek vélhetően csak kis része válik költségvetési teherré, hiszen a legtöbb esetben majd csak a kamattámogatást kell kifizetni, kisebb részben kell a hitelek 30, illetve 100 százalékát elengedni. Belátható, hogy az öt éves határidő alatt megszülethet az első, esetleg a második gyermek is, de a legritkább esetben születik öt egymást követő évben egy családban három gyerek. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint ennek ellenére sem lesz olcsó mulatság az új konstrukció finanszírozása: a már elfogadott 2020-as költségvetésben a kormány 150 milliárd forintnyi kiadással számol – az jegybank szerint azonban ezek a számítások túlzóak, ők azzal kalkulálna, hogy 111 milliárd forintra rúghatnak ezek a kiadások. Az MNB azzal kalkulál, hogy a konstrukció teljes futamideje alatt a folyósított hitelek 30 százalékát kell majd elengedni - vagyis átlagosan egy gyerek születik meg a családokban- ez a MNB szerint csak jövőre 93 milliárd forint lesz. Szintén a jegybank becslése szerint az idei költségvetési kiadások 81 milliárd forintra rúgnak, ez az összeg elmarad a kormány becslésétől.