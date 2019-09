Kamu óraleolvasók fosztogattak időseket Békés megyében

A német sofőrnél nem volt bejelenteni való áru, az éles lőfegyverről viszont „elfelejtett” szólni.

Pisztolyt foglaltak le egy határátlépésre várakozó autóstól csütörtökön a NAV Röszkén dolgozó munkatársai. A pénzügyőrők egy német autót ellenőriztek, az anyjával utazó sofőr pedig úgy nyilatkozott, hogy nincs elvámolnivalójuk.

A pénzügyőrök ezt el is fogadták, ugyanakkor feltűnt nekik a sofőr ideges viselkedése: hamarosan az okra is rájöttek, mivel az autóban egy női táskát, abban pedig egy pisztoly találtak a hozzá tartozó, betárazott 11 éles lőszerrel. Az esetről videó is készült, melyet a vámhivatal feltöltött Facebook-oldalára.

A NAV-osok az engedély nélkül szállított fegyvert átadták a rendőröknek, majd feljelentést tettek, hiszen az ügy megítélése rendőrségi hatáskörbe tartozik.