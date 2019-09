Sosem volt még, most egyszerre két magyar jelölés is van a Nemzetközi Emmy-díjra

Vida Mónika Ruth "Sem emlék, sem varázslat" elnevezésű hangversenysorozata első állomásának címe Zenei időutazás.

Vida Mónika Ruth gyermekkora óta a zenének szenteli életét. Fiatal kora ellenére a legtöbb európai országban koncertezett már, de fellépett Afrikában, az USA-ban, és több ázsiai országban is. Országos sikereit követően mindössze 14 éves volt, amikor megnyerte élete első nemzetközi versenyét Szerbiában. Röviddel ezután Kínában debütált a sanghaji világkiállításon. Azóta többszörös győztese hazai és nemzetközi zongora, orgona -és kamarazene versenyeknek. Kitüntetéses diplomáját 2016-ban szerezte a Zeneakadémián. Vida Mónika Ruth "Sem emlék, sem varázslat" elnevezésű hangversenysorozata első állomásának címe Zenei időutazás. A művésznőt arról kérdeztük, mit jelez a Radnóti-idézet, hiszen viszonylag ritka, hogy zongoraesetek ilyesfajta módon is utalnak tartalmukra. Egy nagyon bölcs lelki vezető tárta fel Mónika számára a vers mélyebb értelmét -tudtuk meg -: valami véget ér, de ugyanakkor valami más elkezdődik, egy új zenei elisio (kibocsájtás). Most lezáródik a múlt, és egy új kapu nyílik ki, a címadás ennek megértését könnyíti meg a közönség számára. „A sok magaslat és völgy - főleg a mélységek, a kudarcok leküzdése - sok mindenre megtanított, ami mind zongorázásomban, mind személyes életemben a hasznomra vált. Olyan ez, mint egy nagy hegy, amibe kis lépcsőfokokat tudtam vájni" – vallja a művésznő. A műsor nem csak technikailag nehéz, zeneileg is igényes, a műsorválasztást az határozta meg, hogy egy-egy zenei korszak legjellemzőbb szerzőit, műveit kívánja Vida Mónika Ruth bemutatni. De személyes kötődése is motiválta a válogatást, nagyon is magáénak érzi azokat a történeteket, amelyek a Ravel, vagy a Sztravinszkij mű mögött meghúzódnak, ezek így egymásra épülve újdonságként hathatnak a közönségre. A művésznő kislánya most tizennégy hónapos, hogyan tudott felkészülni erre a komoly igénybevételt jelentő műsorra, tudakoltuk. Ha kell, akár reggel hatkor is bejár gyakorolni az Akadémiára, és nagy segítségére van a gyermeknevelésben a férje. De a zongorázást nem egyszerűen munkának tekinti Mónika, amit mindenképp el kell végezni, ha csak egy ember áll fel úgy a koncert végén hogy úgy érzi szíve mélyén, kapott valami értékeset, akkor már boldog. Info: Bach c-moll partita Beethoven Appassionata szonáta Liszt Ferenc Spanyol rapszódia Rachmaninov b-moll szonáta Ravel Gaspard de la nuit Sztravinszkij – Agosti Tűzmadár 2019. 09.22., Pesti Vigadó