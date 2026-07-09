Idén is a Trónok harca kapta a legtöbb Emmy-jelölést

Az amerikai televíziós akadémia csütörtökön hozta nyilvánosságra a 68. Emmy-díj jelöltjeinek listáját. A legtöbb díjra, köztük a legjobb drámasorozat trófeájára ezúttal is a Trónok harca esélyes, tavaly 24, tavalyelőtt 19 jelölést kapott a világszerte népszerű fantasy. Az O. J. Simpson-ügy című tízrészes tévésorozat 22 jelöléssel a második a listán. Az alelnök című vígjátékszéria 17 jelöléssel zárkózott fel harmadiknak - írja a hvg.hu.