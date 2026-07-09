A sorozat egyik epizódja után kapott jelölést a legjobb operatőri munka kategóriájában.
A sorozat 15 éves brit sztárja, Owen Cooper az elmúlt 40 év legfiatalabb díjazottja lett az Emmy történetében.
Az FX sorozata 18 kategóriában vitte el a trófeát.
A Netflix streamingszolgáltató a legjobb drámasorozat és a legjobb vígjátéksorozat díját is elnyerte.
Negyvenhét év után két jelöléssel debütált Magyarország a Nemzetközi Emmy-díjakon. Gera Marina, az Örök tél című gulág-dráma főszeplője a nominációját díjra váltotta.
Az Örök télben játszotta a főszerepet. A másik magyar jelölt, a Trezor című tévéfilm nem kapott díjat.
A HBO kilenc díjat, az Amazon hetet söpört be vasárnap az amerikai tévés produkciók legrangosabb eseményén.
Gera Marina a legjobb színésznő, a Trezor a legjobb tévéfilm / minisorozat kategóriájában kapott jelölést.
Hosszú betegség után 59 éves korában elhunyt Kevin Curran hatszoros Emmy-díjas forgatókönyvíró-producer, aki 15 évig dolgozott A Simpson család című animációs sorozaton.
Az amerikai televíziós akadémia csütörtökön hozta nyilvánosságra a 68. Emmy-díj jelöltjeinek listáját. A legtöbb díjra, köztük a legjobb drámasorozat trófeájára ezúttal is a Trónok harca esélyes, tavaly 24, tavalyelőtt 19 jelölést kapott a világszerte népszerű fantasy. Az O. J. Simpson-ügy című tízrészes tévésorozat 22 jelöléssel a második a listán. Az alelnök című vígjátékszéria 17 jelöléssel zárkózott fel harmadiknak - írja a hvg.hu.
Idén is a Trónok harca vezeti az Emmy-jelöléseket, a fantasy-sorozat 24 kategóriában esélyes a legrangosabb amerikai televíziós elismerésre.
A Trónok harca című fantasy-sorozat kapta a legtöbb, szám szerint 19 jelölést a televíziós produkciók Oscarjaként emlegetett Emmy-díjakra.