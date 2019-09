Scarlett Johansson Tarlós főpolgármesteri érdemeit méltatta

A Budapesten forgató hollywoodi színésznőt is sikerült berántani a választási kampányba.

Elképesztő kampánybombát robbantott a Bors , mikor beszámoltak róla, hogy Scarlett Johanssont hivatalában fogadta Tarlós István főpolgármester és helyettese, Szalay-Bobrovniczky Alexandra. A világhírű színésznő elmondta: húsz éve járt Budapesten, és örömmel látta, mennyit változott azóta a város – ekkor Johansson egyébként csak tizenöt éves lehetett.

A filmsztárnak sikerült a Fekete Özvegy című Marvel-film forgatás alatt két napot szakítania arra is, hogy megismerkedjen a várossal. Az egyik célpont, már csak a kislánya miatt is, az állatkert volt. Scarlett Johansson szóba hozta a főpolgármesternek, mennyire felkapott Budapest a filmesek körében, és milyen sok mozit forgatnak nálunk. Tarlós Istvántól azt is megtudta, hogy nemcsak a filmesek szeretik a várost, hanem a turisták is: 2019-ben Európa legjobb úti céljának választották Budapestet - olvasható az erősen PR-szagú újságcikkben.

És még csak nem is a ütősebb kijelentés: a Bors szerint ugyanis

a színésznő elismerően nyilatkozott arról, hogy a 30 éve a városvezetői pályán dolgozó Tarlós István kerületi polgármesterként 16 évig irányította a kerületet, 9 éve pedig a fővárost, most pedig újabb 5 éves ciklusért indul.

Ennél már csak az lett volna ütősebb, ha Scarlett Johansson tört magyarsággal hozzáteszi, hajrá Fidesz. A teljesen nyílt kormánypárti kampány azonban elmaradt, és szerencsére Tarlós sem kiabált megafonnal a Johannson arcába, nem nevezte szellemi fogyatékosnak

A cikk szerint különösen tetszett a színésznőnek, hogy sok fiatalt, kisgyermekes szülőt látott a városban, ami nagyon fontos a jövő szempontjából - ki tudja, talán a kormány demográfiai terveiből is ízelítőt kapott a találkozó során.