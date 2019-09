Trump nem támad, csak büntet

Az amerikai elnök néhány száz katonával és rakétarendszerekkel megerősíti Szaúd-Arábiában – valamint az Egyesült Arab Emírségekben - a légvédelmet, továbbá szankciókkal sújtja az iráni nemzeti bankot, de nem rendel el légicsapásokat a perzsa állam ellen, válaszul arra, hogy az előző szombaton súlyos támadás ért szaúd-arábiai olajipari létesítményeket. Egyébként már nyáron bejelentették, hogy több mint 15 év után újra, légvédelemmel valamint harci repülőgépekkel is felfegyverzett amerikai bázis nyílik királyságban, az viszont nem derült ki, hogy ennek megerősítéséről van-e szó. A drónokkal és rakétákkal elkövetett támadás kivitelezésének harci dicsőségét ugyan a jemeni húszi lázadók maguknak vindikálták, de amerikai és szaúdi állítások szerint közvetlenül Irán volt a felelős, többek között azért, mert a húszik – akik egyébként Teherán támogatását élvezik – erre saját maguktól arra nem lettek volna képesek. Az iszlám köztársaság hevesen tagadja érintettségét. Pénteken még olyan hírek keringtek Washingtonban, hogy a fehér házi nemzetbiztonsági stratégák egyes iráni célpontokra mérendő légicsapások kidolgozott terveit is leteszik Trump elé, mint lehetséges opciót. Erre az eshetőségre Irán rendkívül fenyegető hangon reagált. Hosszein Szalami, a Forradalmi Gárda parancsnoka az állami televízióban arról beszélt, hogy „teljes mértékben elpusztítják” a támadót akkor is, ha csak korlátozott mértékű csapást mér Iránra. Amerikai védelmi szakemberek nem zárták ki a „közepes”, sőt a „kiterjedt” háború kirobbanásának a kockázat sem arra az esetre, ha az elnök Irán elleni katonai akció mellett döntene. Mark Esper amerikai védelmi miniszter mindenesetre hangsúlyozta: most ugyan nem született döntés légi csapásokról, de az nem is zárható ki a későbbiekben. Az Egyesült Államok egyelőre nem tett közzé olyan egyértelmű bizonyítékokat, amelyek alátámasztanák, hogy Irán hajtotta végre a támadást – ellenkezőleg, máig azt hangoztatja, hogy a vizsgálat még nem zárult le. A Pentagon vezetője azt viszont már közölte, hogy a támadáshoz használt drónok és rakéták iráni gyártmányúak voltak. A húszik az amerikai katonai tervekről szóló hírek hallatán – valamint annak nyomán, hogy a szaúdiak légitámadást hajtottak végre a húszi ellenőrzés alatt álló Hodeida jemeni tartományban - mindenesetre sietve bejelentették, hogy a maguk részéről leállítják a drón- és rakétatámadásaikat Szaúd-Arábia ellen. Az ENSZ üdvözölte a békejobbot, bár azt egyelőre nem tudni, a lázadók mit kérnek cserébe.